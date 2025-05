Exesposa de Félix Patzi advierte a Andrónico no cerrar acuerdo con el MTS para evitarse perjuicios

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Félix Patzi, jefe nacional del MTS y Andrónico Rodríguez. Foto: Opinión

eju.tv

Exesposa de Patzi advierte a Andrónico sobre trato con MTS: “Usted está negociando con una directiva que pende de un hilo”; alcalde de Pailón: No buscamos paralizar las elecciones, exigimos respeto a nuestra afinidad cultural; y, Bolivia prohíbe medicamentos con ranitidina tras alerta internacional por riesgo cancerígeno. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Exesposa de Patzi advierte a Andrónico sobre trato con MTS: “Usted está negociando con una directiva que pende de un hilo”

Masiel Terrazas, exesposa de Felix Patzi, líder del Movimiento Tercer Sistema (MTS), alertó al senador Andrónico Rodríguez sobre conflictos internos del partido político y le pidió no negociar con esa sigla. Terrazas, en contacto con medios de La Paz, indicó que trató de comunicarse con el senador “para charlar sobre la situación legal del MTS, antes que tome decisiones políticas electorales que tal vez en un momento puedan perjudicarle”. “Tome los recaudos y no se deje sorprender”, advirtió la mujer y señaló que hay dos amparos, uno del año pasado y otro en enero, contra un congreso del MTS. “El MTS (…) tiene dos recursos constitucionales que instruyen hacer un nuevo congreso. Eso quiere decir que la directiva con la que usted está negociando es una directiva que pende de un hilo, que pende de decisiones del TCP que no se ha pronunciado”, señaló Terrazas.

– Arcista anuncia que más de 120 organizaciones participarán en el ampliado del MAS para elegir al binomio presidencial

El Movimiento al Socialismo (MAS) prevé reunir en el ampliado nacional de este domingo 11 de mayo en la ciudad de El Alto a más de 120 organizaciones sociales, quienes definirán el binomio presidencial, que representará al partido en las elecciones del próximo 17 de agosto, señaló el dirigente arcista de los Interculturales, Carlos Arrayaza. “Se calcula que llegarán alrededor de más 120 organizaciones presentes, al igual que militantes y simpatizantes, para poder oficializar y poner a consideración a los precandidatos de los nueve departamentos y luego definir el binomio presidencial, rumbo a las elecciones del 17 de agosto”, anunció el ejecutivo. El encuentro se desarrollará en la Ceja de El Alto y contará con la presencia de la Dirección Nacional del MAS-IPSP, el Pacto de Unidad, ejecutivos departamentales de los nueve departamentos, militantes y simpatizantes.

– Alcalde de Pailón: No buscamos paralizar las elecciones, exigimos respeto a nuestra afinidad cultural

El alcalde del municipio de Pailón, del departamento de Santa Cruz, Hagapito Castro, aclaró que el pedido de su población no es la paralización del calendario electoral previsto para agosto, sino que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) respete el principio de afinidad cultural y continuidad territorial en el rediseño de la cartografía electoral. En el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Jorge Robles y Ernesto Justiniano, el alcalde Castro denunció que el TSE modificó la resolución original 0012, emitida por el Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz a finales de marzo, que establecía de manera clara la permanencia del municipio de Pailón dentro de la circunscripción 54. Sin embargo, tras un recurso de revisión presentado por representantes cívicos y políticos de Santa Cruz, el TSE modificó dicha resolución.

– Filas en surtidores se concentran en diferentes regiones y YPFB proyecta la llegada de nuevos buques con combustible

En diferentes regiones del país se volvieron a registrar filas en los surtidores en busca de combustible este viernes y desde Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) piden tranquilidad a la población, señalado que las plantas de almacenaje y despacho están en plena operatividad. En La Paz, la situación se ha agudizado nuevamente, y los conductores se ven obligados a hacer largas esperas para llenar sus tanques. En la zona de Sopocachi, en la estación de servicio Túpac Katari, hay gasolina, pero el diésel registra demoras para abastecimiento, lo que ha generado complicaciones para los transportistas de carga pesada. Aunque la carga de gasolina sigue realizándose sin inconvenientes, no hay filas de camiones debido a una distribución establecida para los martes, jueves y sábado. Esto ha permitido que el combustible llegue a las estaciones de servicio en intervalos programados, según el reporte.

– Gobierno dice que acordó con pecuarios, mesas técnicas para abordar abastecimiento de alimentos y costos de producción

Autoridades de Gobierno y representantes del sector productivo acordaron la implementación de mesas técnicas para abordar el abastecimiento de alimentos y el tema los costos de producción de alimentos, siendo un enfoque particular en el abastecimiento de maíz, insumo clave para el sector pecuario. El encuentro tuvo lugar en la sede de Gobierno, un día después de que la Asociación Nacional de Avicultores (ANA) denunciara que la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) suspendió la venta de maíz a los pequeños productores, tema que fue negado la entidad estatal. Según el reporte, las labores que se llevarán adelante apuntan a garantizar que los productos de la canasta básica, como el pollo, cerdo y leche, lleguen a las familias a un precio justo, minimizando el impacto en el bolsillo de los consumidores. “Cada región presenta costos de producción diferentes, por lo que es crucial llegar a consensos”, dijo.

– Continúa el avasallamiento de tierras productivas en Santa Cruz

Álvaro La Torre, abogado defensor de los propietarios de tierras avasalladas, denunció públicamente que persisten los avasallamientos a predios plenamente trabajados en el departamento de Santa Cruz. El jurista lamentó la falta de acción efectiva por parte de las autoridades pese a contar con órdenes de aprehensión y medidas precautorias vigentes. “Estamos hablando de una propiedad completamente trabajada, con desmontes, cultivos, silos, tinglados, caminos y personal permanente. No hay argumento legal ni moral para considerarla tierra fiscal o abandonada”, enfatizó La Torre en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv. La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) y los propietarios del predio Santa Rita, en la provincia Guarayos de Santa Cruz, denunciaron hoy que, por cuarta vez, en lo que va del 2025, estos predios, donde se producen distintos granos son avasallados.

– Bolivia prohíbe medicamentos con ranitidina tras alerta internacional por riesgo cancerígeno

El Gobierno Nacional suspendió la comercialización de medicamentos que contienen ranitidina, un principio activo comúnmente utilizado para tratar úlceras gástricas y reflujo gastroesofágico, debido a evidencias internacionales que vinculan su uso prolongado con un mayor riesgo de desarrollar cáncer. La decisión fue asumida por el Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, en coordinación con la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud (Agemed), luego de que se confirmaran riesgos en un estudio elaborado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA). “El componente presenta impurezas que, ante la ingesta diaria en cantidades superiores a los límites permisibles y con exposición prolongada, incrementan el riesgo de desarrollar cáncer en seres humanos”, señala la advertencia del organismo norteamericano.

– Fiscal General pide celeridad al TCP en caso de trata de personas contra Evo Morales

El fiscal general del Estado, Róger Mariaca, solicitó al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) un pronunciamiento oportuno dentro del proceso por trata y tráfico de personas que tiene al líder cocalero Juan Evo Morales como principal investigado, en una nota que fue enviada en las últimas horas a esta instancia estatal. El fiscal general confirmó que esta solicitud fue remitida al TCP y demanda que se dé prioridad a la situación, remarcando el principio del interés superior del niño y la aplicación de tratados internacionales ratificados por Bolivia, como la Convención sobre los Derechos del Niño, el Protocolo de Palermo y otros instrumentos. En el documento se pide al TPC priorizar la revisión de la acción de libertad 345/2024 que fue interpuesta por el Servicio plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi) contra Evo Morales, y con la que se anulaba el traslado del proceso por trata de personas a Cochabamba.

– La Ajam presenta denuncia por explotación ilegal en Coripata

La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (Ajam) realizó este viernes una inspección técnica en el cantón Arapata, del municipio de Coripata, y halló indicios de actividad minera irregular, por loque presentó una demanda penal por explotación ilegal de minerales. El jueves, un conflicto minero por la explotación de oro dejó un muerto por impacto de bala en Arapata, en los Yungas de La Paz. Identificaron a la víctima como Nicanor Velásquez, padre del diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Freddy Velásquez. Tras el incidente, una comisión técnico-legal de la Dirección Departamental de La Paz de la Ajam se constituyó en el área denunciada y realizó un recorrido de verificación. Según un reporte institucional, en la inspección se halló indicios y elementos propios de la explotación minera, por lo que la Ajam ejecutó las acciones legales correspondientes en cumplimiento con los Artículos 40 y 104 de la Ley 535.

– Revelaron que el nazi Klaus Barbie fue clave en el tráfico de cocaína en Sudamérica: sus vínculos con Pablo Escobar y Roberto Suárez

Klaus Barbie, conocido como el “carnicero de Lyon” durante la Segunda Guerra Mundial, jugó un papel clave en la creación de uno de los cárteles de droga más poderosos de Sudamérica, según una investigación del semanario alemán Der Spiegel publicada este viernes. El artículo revela nuevas conexiones entre Barbie, el narcotraficante boliviano Roberto Suárez y el colombiano Pablo Escobar, que habrían facilitado el crecimiento del narcotráfico en la región. El ex jefe de la policía nazi en la ciudad francesa de Lyon, ocupada por Alemania, huyó a Sudamérica tras el fin de la guerra. Se estableció en Bolivia bajo el nombre de Klaus Altmann y, con el tiempo, se convirtió en asesor de seguridad de Suárez, conocido como el “rey de la cocaína” boliviana. Según la investigación, Barbie tuvo una influencia significativa en la expansión del narcotráfico en Bolivia y en la conexión con los carteles colombianos.