Exesposa de Patzi busca inhabilitar al MTS; él minimiza el conflicto y ratifica su participación electoral

Maziel Terrazas, exesposa de Félix Patzi, advirtió que el partido Movimiento Tercer Sistema (MTS) podría quedarse fuera de las elecciones presidenciales, tras dos amparos constitucionales que impulsa. Terrazas busca recuperar la sigla a su favor, mientras que Patzi afirmó desconocer el tema y aseguró que el MTS, como parte de la Alianza Popular, sí participará en los próximos comicios.

Terrazas afirmó que la actual directiva del MTS, que baraja una alianza con Andrónico Rodríguez, «pende de un hilo» porque existen dos recursos ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que buscan instruir la realización de un nuevo congreso partidario.

Días atrás, advirtió a Rodríguez. «Se va a quedar sin partido», dijo el abogado de Terrazas, Frank Campero.

Ante esto, el líder del MTS, Félix Patzi, dijo desconocer el problema y aseguró que su partido tiene todo en regla ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE). «Puede haber demandas y seguramente pronunciamientos. En tanto no sea oficial, no podemos pronunciarnos. La legalidad está en nosotros porque no tenemos alguna observación por parte del TSE (Tribunal Supremo Electoral), por eso se registró la alianza sin ningún problema y sin observación», declaró Patzi a Urgente.bo.

El exgobernador de La Paz aseguró que alianza Popular participará en las elecciones presidenciales y que se encuentran alistando la lista de candidatos a senadores y diputados para inscribirla en el sistema del TSE. Según explicó, tenían previsto presentar su binomio este sábado, pero debido a problemas internos con las listas, lo harán el lunes, último día, para la inscripción de candidaturas.

«No sabemos qué habrá planteado, no sabemos. Y para cualquier cuestión jurídica, vale cuando hay una notificación o audiencia. Somos alianza registrada y estamos en la transcripción informática de candidatos y, con seguridad, vamos a presentar el lunes la plancha con todos los candidatos a vicepresidencia y presidencia», finalizó.