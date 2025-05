¿Finalísima entre Samuel y Andrónico?

Los pasos institucionales se han dado y comienza la campaña electoral. Tarde asumimos las ventajas de las primarias. Como no las hubo, hay tres candidaturas de derecha viento en popa (Samuel, Tuto, Manfred), enemistados entre sí. Otros tres de izquierda remando en dirección a la proa (Andrónico, Del Castillo, Copa) mentándose la madre recíprocamente. Y cuatro medio al garete (Rodrigo, Dunn, Johnny y Folster).

Absolutamente descartada una victoria en primera vuelta el 17 de agosto, habrá una segunda ronda en octubre.

Si las elecciones fueran este domingo, la derecha vencería sin problemas y el binomio mejor calificado, en este momento, es el de Samuel Doria Medina y José Luis Lupo. Entre los aspirantes a Vice, Lupo le da la zurda al resto. Lo dicen tirios y troyanos. Una durísima entrevista de Gabriela Orozco a Samuel en Bolivisión, destinada a destruirlo por cansancio, le sirvió, en cambio, para abrir todo su abanico programático para un futuro gobierno de la Alianza Unidad. Y lo hizo muy bien.

Entre tanto, Tuto ha desaparecido y la campaña de Manfred parece algo senil, pues empezó demasiado temprano. Comentaristas pro-tutistas estiran el caso Beckhauser acusando a Samuel de retirarlo de las listas de candidatos por “cobarde y malvado”, amenazándolo con una venganza terrible. Mientras pro-androniquistas intentan inhabilitar a Samuel por supuestamente discriminar a la exministra Marianela Paco hace diez años, mientras ella asegura que están queriendo “instrumentalizarla”. Estas acciones revelan que Doria Medina va muy en serio.

Desde luego el ex masismo no está derrotado. Pero nada pueden decir los ex alfiles, torres y caballos evistas para justificar el desastre, resultado de estos veinte años del Presidente Evo y su ministro Lucho. El intento por inhabilitar la candidatura de Alianza Popular (porque la exesposa de Felix Patzi se enfrenta con él por la sigla del partido que promueve al joven cocalero (melodrama ideológico en lecho frío), muestra que en la izquierda el heredero involuntario de Evo es el mejor calificado para sucederlo.

En conclusión, la finalísima sería Samuel contra Andrónico. Tuto, Manfred, Rodrigo y Dunn apoyarían a Doria Medina. Mientras, Del Castillo, Eva y Johnny apostarían por Rodríguez, cuya familia tuvo que abandonar el Chapare, reino de la coca y sucedáneos.

Lo real es que Evo Morales está fuera sin remedio y esto significa el final de su carrera. Esto es lo que desean tirios y troyanos. En las próximas elecciones tendrá 73 años y ya no pateará ni pelotas de calcetines. Suspender las elecciones es la única salida que le queda y mucha gente cree que intentará embarrar el proceso (por ejemplo, inhabilitando a Manfred). Lo que no deja de gustar a quienes ven hoy que quizás no pasen a la segunda vuelta de octubre. Pero la contienda arranca ahora y faltan 12 semanas que serán exasperantes.