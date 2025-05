FPV aún negocia con Evo, dice que tiene apalabrado a «un doctor de Santa Cruz» y no sabe quién es Alanoca

El presidente del partido que perdió su personería jurídica insiste en su habilitación y anunció sorpresas para esta noche.

eju.tv / Video: CTV

El presidente del Frente Para la Victoria (FPV) aseguró este lunes que mantiene negociaciones para llevar a Evo Morales como candidato, aunque también reveló que tiene apalabrado a «un doctor de Santa Cruz» y aseguró que no sabe quién es Wilma Alanoca, la vicepresidenciable de Evo Pueblo.

«Esta noche vamos a anunciarles, es un señor doctor de Santa Cruz, doctor Julio, una base quiero darles, estamos en reunión con un empresario de Santa Cruz», sostuvo Eliseo Rodríguez, en las afueras del Tribunal Supremo Electoral (TSE), instalaciones a las que no pudieron acceder porque el partido perdió su personería jurídica y no podrá inscribir candidatos.

Rodríguez y Morales firmaron un acuerdo para llevar al exjefe de MAS como candidato del FPV. Sin embargo, al cabo unas semanas rompieron lazos y en esta jornada un representante del partido aseguró que la ruptura era parte de una «estrategia».

«El compañero (Franz Torrez) no es dirigente, no es ni siquiera delegado, es un asesor político invitado, no está autorizado absolutamente a nada», señaló Rodríguez.

Asimismo, esta tarde EVO Pueblo presentó a Alanoca como su candidata a la Vicepresidencia. Consultado sobre si el binomio Evo-Wilma irá con el FPV, el presidente de ese partido indicó que no sabe quién es la vicepresidenciable de Morales.

«No conozco hasta ahorita quién será esa señora, no le conozco, discúlpenme, ni siquiera he escuchado su nombre, no le conozco», indicó sobre Alanoca, antes de agregar que un posible acuerdo con Morales puede ser posible porque «todo en la política puede pasar, hasta medianoche se define todo».