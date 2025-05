Ganadores y perdedores de la elección porteña: La contundente victoria de Milei, el fracaso de Macri y la incógnita del peronismo en Argentina

El presidente derrotó al titular del PRO en su bastión y se posicionó como líder del anti kirchnerismo. El análisis sobre el impacto del segundo lugar de Santoro, los votos de Larreta y otros resultados

Javier Milei y Manuel Adorni, en los festejos después de la victoria en las elecciones porteñas (foto Reuters)

Fuente: infobae.com

Las elecciones del domingo en la Ciudad de Buenos Aires dejaron dos certezas: Javier Milei fue el ganador indiscutido y Mauricio Macri terminó como el principal derrotado. De esas premisas se desprenden interpretaciones y consecuencias, pero lo cierto es que el Presidente doblegó al titular del PRO en su bastión, le asestó su primera derrota en comicios locales en 20 años y confirmó su lugar central como líder del antikirchnerismo.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Tanto Manuel Adorni como Silvia Lospennato encarnaron la pelea que libraron, detrás de ellos, los jefes de La Libertad Avanza y el PRO. Ambos se jugaron por sus alfiles y uno ganó y otro quedó reducido a una minoría. El amarillo, que alguna vez pintó las 15 comunas, esta vez no coloreó ninguna. En la Legislatura, quedaron 10 sobre 60 diputados. Una implosión o un colapso.

El peronismo consiguió el mismo resultado histórico, en torno del 27% y si bien no ganó -como habían aventurado algunas encuestas- dejó al peronismo victorioso en 6 de las 15 Comunas. Y quedó abierta la posibilidad de una reconstrucción del vínculo roto entre ese partido y el votante.

Si había un clima de derrota dolorosa en el PRO, entre los libertarios todo fue euforia. Ganaron, duplicaron los votos del macrismo, el PRO quedó tercero y no hubo batacazo peronista. “Hoy se dirimia, también, cuál es el instrumento electoral que eligen los argentinos de bien para derrotar el kirchnerismo y el populismo para dejar atrás años de abandono y atraso. Quedó claro que ese instrumento es LLA”, amplió una fuente libertaria a Infobae.

Para analizar los resultados del domingo de elecciones porteñas y las razones y derivaciones políticas fueron convocados Mariel Fornoni, de Management & Fit; Lucas Romero (Synopsis) y Federico Aurelio (Aresco).

Ganadores y perdedores

Manuel Adorni (La Libertad Avanza y Javier Milei)

El triunfo de Milei con Adorni para batir al PRO

Federico Aurelio: “El ganador sin dudas fue Manuel Adorni y el Gobierno nacional y sobre todo Javier Milei, que jugó muy fuerte en una elección que no tenían para nada sencilla y terminaron ganando ampliamente”.

Lucas Romero: “El de Adorni es un triunfo que luce doblemente. No solo porque ganó y sorprendió, sino porque terminó siendo un muy mal resultado para todo el resto. Santoro fue inesperado que no gane esta elección, el PRO tuvo su peor performance, muy por debajo de la expectativa y es insólito que un oficialismo saque solo el 16% de los votos. Modesta elección para Larreta, porque tiene 8%.

Milei logró el objetivo que se planteó desde el comienzo: aparecer nítidamente como una fuerza de reemplazo del PRO. Lo logró, porque lo duplicó en votos. Validó la narrativa que venía desplegando el oficialismo, que era “el PRO es el Nokia, quedó en el pasado y el presente y el futuro es de La Libertad Avanza”. Milei fue a buscar eso, fue una decisión de estrategia política. Si acordaba con el PRO, ganaban con el 45% de los votos y le sacaban más de 15 puntos a Santoro, pero decidió construir algo propio, con el riesgo que eso supone, y le salió bien».

Mariel Fornoni: “La Libertad Avanza ganó con su estrategia de apostar por la nacionalización de la elección”.

Leandro Santoro (Peronismo/Kirchnerismo/Progresismo)

Un resultado mixto para Leandro Santoro (foto Gustavo Gavotti)

Federico Aurelio: “Hizo una buena elección, que se esperaba por la fragmentación del espacio no peronista. Podía ser ganador aún con el mismo porcentaje. Lo que pasó es que en el tramo final hubo un crecimiento aún mayor de Adorni, a expensas del PRO, que terminó con un rango más bajo que lo esperable. Con el porcentaje que obtuvo Santoro, probablemente ganaba la elección, pero cuatro días antes hubo un corrimiento que lo perjudicó.

No se puede decir que es un ganador de la elección, pero tampoco un perdedor».

Lucas Romero: “Santoro es cierto que termina sacando lo que saca el peronismo, más o menos, porque después habría que sumarle lo que tuvieron Alejandro Kim y Juan Abal Medina, que son 2,5% más, que redondea el 30%, que es el voto del peronismo histórico. Tampoco se podría decir que es un pésimo resultado el de Santoro, pero es insólito que no gane en una elección en donde el no peronismo estaba tan fragmentado. Termina siendo malo por eso, porque no tenía una mejor oportunidad para ganar esta elección.

Es muy difícil que al peronismo se le vuelva a presentar un no-peronismo tan fragmentado para un triunfo. Sigue confirmando, en la tónica de las elecciones en el interior, que la Argentina muestra síntomas de que no está reconciliado el peronismo con una porción importante del electorado. No puede asumirse, no sólo como antagonista del oficialismo, sino como competitivo para disputar el poder en octubre y en 2027″.

Mariel Fornoni: “Santoro hizo una campaña muy austera, sin ningún tipo de identificación de línea dentro del peronismo, sin padrinos. No hubo un Macri todo el tiempo al lado, como en el caso de Lospenatto, ni un Milei en el caso de Adorni. Fue una decisión que no lo ata a lo que venga después. Como el peronismo todavía está viendo cómo resuelve su interna, fue una jugada interesante.

Lo inusual es que en algunas mesas del barrio porteño de Recoleta ganó Santoro. Eso no había pasado antes. Es para romper los manuales políticos. Fue el único que hizo una campaña austera, en base a él, y nadie más que él, que también fue una estrategia. Este resultado deja el camino preparado para el liderazgo nacional que venga a futuro. No estuvieron ni La Cámpora, ni Kicillof, ni Cristina Kirchner. Creo que es un buen resultado, que lo deja libre de manos».

Silvia Lospennato (PRO y Macri)

Mal día. Lospennato y Macri, en el acto del PRO (foto Jaime Olivos)

Federico Aurelio: «El PRO sin dudas está entre los perdedores, porque se sabía que tenía una elección complicada, se sabía que iba a estar tercero, pero había una esperanza de que llegara a los 20 puntos y no llegó. No coincido en lo más mínimo con los que consideran que es el final del PRO. Es una dura derrota, pero el espacio continúa. Tiene dos años de gestión y dirigentes en todo el país y habrá que ver como sigue posicionado y sobre todo, si hace o no acuerdo con La Libertad Avanza.

Fuera del acuerdo, el PRO no va a tener ningún protagonismo en la elección de octubre, pero como suele suceder con los terceros espacios, puede aportar los puntos claves que necesite La Libertad Avanza, en distritos como provincia de Buenos Aires».

Mariel Fornoni: “El gran perdedor es el PRO. El partido empezó a tener una proyección como espacio en Juntos por el Cambio. Cuando Macri le gana la interna a Elisa Carrió y a Ernesto Sanz que lo deja más cerca de ganarle al kirchnerismo, no fue por los 2 puntos que podía ofrecerle uno y otro, sino que la UCR aportaba la logística, porque tiene comités en toda la Argentina; y Carrió le aportó institucionalidad y anticorrupción. Todo eso conformó un músculo que, cuando todo eso termina explotando, no es el mismo músculo que tiene ahora el PRO.

Con estos números, el PRO queda con 10 bancas en la Legislatura a partir del año que viene. Diez sobre sesenta. Es una elección donde hasta ahora ganaron todos los oficialismos. Es la primera elección que pierde un oficialismo».

Lucas Romero: “El resultado muestra que el PRO erró en la estrategia inicial de desdoblamiento, terminó quedando muy expuesto a lo que representa de lo que es el PRO hoy en el ecosistema de votantes no peronistas. Venía siendo el partido hegemónico dentro de Juntos por el Cambio, que era la fuerza que representaba todo ese electorado que rechazaba o pretendía ser una alternativa al peronismo.

Hoy el PRO aparece disminuido y ya lo aparecía en las encuestas para esta elección y para las de octubre. Este número que obtuvieron en las elecciones ratifica que el PRO es minoría en uno de los polos de la grieta. Claramente, el PRO se convirtió en una minoría en relación con La Libertad Avanza.

Una hipótesis, analizando resultados sobre un porcentaje muy bajo de participación, es que se podría proyectar que la baja participación estuvo explicada en buena medida por los segmentos de mayor edad, segmentos donde el PRO suele ser más fuerte».

Horacio Rodríguez Larreta

Larreta se mostró ganador en las elecciones (foto Sebastián Alonso)

Federico Aurelio: “Larreta hizo una elección buena, aunque en algún momento estuvo con mejor porcentaje y fue cayendo en la última semana, al nivel que llegó. Su objetivo estaba tener entre 8 y 10 puntos. Es como Santoro, no se puede considerar ni ganador ni perdedor, en todo caso, neutral”.

Lucas Romero: “Él planteó la idea de ‘volver’, volver para tener la aspiración viva de ser un protagonista de la disputa por la elección en la Jefatura de Gobierno de la ciudad del 2027. Con este resultado, le va a costar ser protagonista. Larreta terminó siendo una escisión del PRO que terminó exponiendo el negativo desempeño del PRO y su debilidad”.

Mariel Fornoni: «Larreta, con un 8 por ciento, puede ser considerado uno de los ganadores, al haber enfrentado una competencia de manera personal. En la campaña del PRO hablaron de manera continua y muy críticamente contra él, y de alguna forma le dio centralidad. Con una campaña muy austera, sin presupuesto, recorriendo los barrios, 8% es un montón».

Ramiro Marra (ex libertario)

Marra no logró el objetivo de hacer una buena elección

Federico Aurelio: “Marra también se fue cayendo, porque llegó a tener cuatro o cinco puntos, pero eso fue parte del crecimiento que tuvo Adorni en el sprint final. Respecto a las expectativa que había, fue un mal resultado”.

Lucas Romero: «Marra se desinfló definitivamente. Me parece que ‘Adorni es Milei’, el eslogan de campaña, me parece que ayudó a organizar ese voto y a impedir que Marra filtre parte del votante de La Libertad Avanza. Queda afuera de la Legislatura y por eso ya envió mensajes tratando de recomponer vínculos con el sector libertario».

Kim y Abal Medina (Peronismo)

Peronistas outsider. Kim y Abal Medina

Federico Aurelio: “Obtuvieron lo que estaba previsto, que ninguno lograra más de 2 puntos. También se descontaba que el candidato de Guillermo Moreno iba a tener más que Abal Medina. Con lo cual eso está en línea con lo esperado”.

Lucas Romero: «El resultado que tuvieron se da en un contexto donde el peronismo sigue siendo una fuerza débil para ofrecerse como alternativa al oficialismo. El mensaje es que no hay margen para ningún tipo de división o de ir con candidatos divididos, que no terminan sacando votos y terminan debilitando. Si se sumaban lo que tuvieron o no hubiera estado Kim y Abal Medina, podrían haber estado más cerca de ganarle a Milei».

Mariel Fornoni: “Las apuestas peronistas se veían que era muy marginales”.

Lucy Levy (UCR)

La candidatura del radicalismo obtuvo un bajo resultado

Federico Aurelio: “Estaba previsto que ninguno tuviera un resultado muy significativo”.

Lucas Romero: “Mal resultado de Evolución y el radicalismo porque no lograron lo suficiente para que le alcance para sumar un legislador”.

Mariel Fornoni: «El radicalismo no logró mostrar la impronta fuerte de otros momentos. Se encontró con un electorado que tal vez se muestra como progresista, pero que después se expresa en su voto con alternativas de derecha».

Paula Olivetto (Carrió)

Paula Olivetto no llegó al mínimo para una banca en la Legislatura

Federico Aurelio: «Lo que obtuvo la Coalición Cívica también fue bajo, con una elección muy mala, como todos los demás que están debajo de Larreta».

Lucas Romero: “La Coalición Cívica de vuelta muestra resultados testimoniales. Termina siendo una fuerza que tiene mucho peso en la conversación pública, pero pocos votos. Puso blanco sobre negro el papel que ellos tenían dentro de lo que era la coalición gobernante de la ciudad en Juntos por el Cambio”.

Mariel Fornoni: “La Coalición Cívica había tenido una impronta fuerte en otro tiempo. Carrió tuvo menos de 2% y después 25%. Su liderazgo tiene su propia lógica. Pero también hay una renovación, tanto del electorado como de la dirigencia”.

La Izquierda

Lucas Romero: “Quedaron al filo de entrar o no entrar. Tuvieron un muy mal desempeño”.

Mariel Fornoni: “La Izquierda retrocedió también porque evidentemente no tenía un candidato competitivo. Hubo liderazgos anclados en esa ideología, como Pino Solanas que medía una enormidad. Y es un tiempo distinto, donde hoy está como de moda ser medio de derecha. Es un cambio de época”.