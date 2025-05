García Linera dice que ahora toca pelearse con exportadores y desata críticas

Diferentes actores políticos señalaron que las declaraciones de García Linera están fuera de lugar

Fuente: Brújula Digital

El exvicepresidente Álvaro García Linera sostuvo que en el primer gobierno de Evo Morales se pelearon con empresas extranjeras y que ahora toca pelearse con exportadores. Su postura fue criticada por políticos y empresarios bolivianos.

“La pelea con esas empresas nos permitió tener un excedente económico, porque nacionalizamos el gas, el petróleo, telecomunicaciones, energía eléctrica y el agua, eso permitió 15 años de excedente económico. Hoy no tienes eso, ¿con quién me voy a pelear?, ahora me toca los empresarios exportadores y de aquí a 10 años quién sabe quién será”, indicó García Linera, en una entrevista en el programa “Memento”, que difunde la televisión argentina.

Las declaraciones de García Linera no son las primeras hechas contra el sector. En marzo de esta gestión, aseveró que el Gobierno de Luis Arce debería agarrar del cuello a los empresarios para que les den sus dólares.

“¿Quién tiene los dólares? El privado, entonces, qué haces como Gobierno, lo agarras del cuello y le dices ‘dame tus dólares o te quito tu empresa’; lo hicimos nosotros en 2006”, insistió en esa oportunidad.

Las nuevas aseveraciones causaron un remesón de críticas por parte la ciudadanía de personajes políticos.

Po ejemplo, el presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, Oscar Mario Justiniano, manifestó que si se toma la palabra a sus medidas y políticas económicas, lo único que logrará es “que todos terminemos quebrados”, según un reporte de DTV.

También se pronunció el presidente del Concejo Municipal de Santa Cruz, Israel Alcócer, quien dijo que García Linera no está en sus cabales ya que el sector productivo es el más importante para la seguridad alimentaria, como ganadero, mencionó que trabajan de sol a sol.

Por su lado, el empresario Branko Marinkovic arremetió contra el expresidente: “Nos peleamos con petroleras, ahora toca ir contra empresarios exportadores”.

“El modelo masista sigue siendo el mismo: autoritario, empobrecedor y enemigo del que produce. No hay renovación en el MAS, no hay masismo light. García Linera lo dice sin vergüenza: ahora van contra los que trabajamos, los que producimos, los que sostenemos este país. Bolivia necesita un cambio radical que defienda la libertad y el modelo productivo”, indicó.

Asimismo, el excandidato Chi Hyun Chung, indicó que el expresidente de Morales se dedicó a destruir empresas para tener «el monopolio»