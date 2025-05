Gobernación de Cochabamba: En 2026 ningún botadero del departamento podrá seguir funcionando

El conflicto por la basura persiste en Cochabamba, donde municipios como Cercado, buscan un lugar donde depositar sus desechos hasta que se pueda construir una planta de industrialización

Alejandra Verduguez

Fuente: Unitel

Para la Gobernación de Cochabamba, Cercado continúa improvisando botaderos y no lleva los residuos a las celdas que si tienen autorización.

“Continúan improvisando lugares no autorizados, lugares con conflictos, no solamente sociales, sino también conflictos legales. El Gobierno departamental, la autoridad ambiental competente, ha otorgado una licencia ambiental el 2023 para este tipo de contingencia, hay una celda legalmente habilitada en el sector de Sofraco, no entendemos por qué no se lleva ahí”, señaló.

Sin embargo, recalcó que los demás municipios del eje metropolitano también deben comenzar a cerrar sus vertederos en los próximos meses.

“Tanto de Colcapirua, como de Quillacollo están en esa etapa de cierre y abandono, no nos olvidemos que el 2026 no debe haber más botaderos”, agregó.

Por el momento, la basura en la ciudad continúa siendo un problema, donde pese a la limpieza que realiza la Empresa Municipal de Aseo (EMSA), esta llega a acumularse en las calles.