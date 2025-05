Gobierno afirma que la «crisis multidimensional» fue causada porque no se destraban los créditos

El Ministro de Economía afirmó que hay 1.800 millones de dólares en créditos sin aprobación en la Asamblea Legislativa.

eju.tv / Video: Bolivia TV

El Gobierno insistió este miércoles que la «crisis multidimensional» que atraviesa el país se explica por los créditos internacionales que no fueron destrabados en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

«Respecto a la pregunta de una crisis multidimensional, nosotros somos claros como Gobierno nacional, nosotros no la hemos provocado, hay asambleístas dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional, no todos, que no han cumplido un acuerdo en febrero de destrabar el crédito de JICA, hay más de 1.800 millones de dólares que están en la asamblea», declaró el ministro de Economía, Marcelo Montenegro.

Desde hace ya varios meses la administración de Luis Arce pide que los créditos internacionales sean aprobados en la ALP para solucionar la crisis energética y la falta de divisas extranjeras.

«Si tuviéramos acceso a esos 1.800 millones (de dólares), que uno de los candidatos dijo de manera que en 100 días iba a solucionar pero destrabando esos créditos, por qué no nos permiten hacer lo mismo, porque justamente hay un móvil político», cuestionó el funcionario.

Montenegro agregó que «esta crisis multidimensional es causada por los malos políticos que han generado una traba en la asamblea» y que el Gobierno trabaja para dar una solución.

Decreto de servicios financieros

En esta jornada el Ministro informó de la aprobación de un decreto supremo que establece las normas para la creación y operación de empresas especializadas en la prestación de servicios tecnológicos financieros en el mercado de valores y seguros, entre otros.

«Se ha aprobado un decreto supremo que reglamenta la constitución y funcionamiento de las empresas especializadas en la prestación de servicios de innovación tecnológica en el ámbito de servicios financieros, mercado de valores y seguros (…), con este decreto se busca reglamentar la constitución y funcionamiento de todas estas empresas en servicios tecnológicos financieros»señaló la autoridad.

El decreto establece que se reglamentará la participación de todos los proveedores de servicios de activos virtuales, con la posibilidad de que este decreto «pueda poner una reglamentación, una regulación a la actividad de estos proveedores, no para delimitar un determinado precio», dijo el titular de Economía.