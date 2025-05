Gobierno dice que un cronograma define desembolso de dólares para las elecciones en medio del pago de combustibles y vacunas

«El Gobierno nacional está priorizando este cronograma. Estos $us 421.000 son un primer desembolso, no el total», remarcó el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, quien dijo que esperarán «los otros requerimientos».

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, informó que el desembolso de $us 421.000 es el «primer aporte» para viabilizar el proceso electoral de agosto en el exterior y aseguró que el Gobierno cumple el cronograma acordado con el Tribunal Supremo Electoral (TSE) la semana pasada.

«El Gobierno nacional está priorizando este cronograma. Estos $us 421.000 son un primer desembolso, no el total», remarcó y dijo que esperarán «los otros requerimientos en las siguientes semanas».

Explicó que los próximos desembolsos están programados «en función de un calendario de entregas definido con el TSE».

Desembolso

El Banco Central de Bolivia (BCB) indicó el lunes, en un comunicado, que transfirió los recursos a embajadas, consulados y viceconsulados a fin de atender el «requerimiento» del TSE, que organiza las elecciones generales del 17 de agosto.

En los comicios de agosto el país elegirá al presidente, vicepresidente y a legisladores nacionales, entre ellos diputados, senadores y representantes supraestatales.

Presupuesto

El Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 asignó Bs 319 millones al TSE para la organización de la votación. El TSE precisó que para el operativo en el exterior necesita unos $us 4 millones. Consultado sobre el origen de las divisas, Montenegro precisó que los recursos provienen del BCB.

Según el reporte de la entidad, al 30 de abril de 2025 las reservas internacionales netas sumaban $us 2.618 millones, un aumento de $us 642 millones respecto al cierre de 2024. Del total, solo $us 165,2 millones son divisas líquidas, es decir, dinero en efectivo.

«Hacemos un esfuerzo», dijo el ministro de Economía, quien indicó que el Gobierno atiende otras necesidades, entre ellas la compra de combustibles, vacunas y el servicio diplomático en el exterior.

«Estamos priorizando este desembolso, pero el Estado también debe atender otras obligaciones como la compra de diésel y gasolina, el pago de la deuda externa, la compra de vacunas y otros», subrayó el ministro

Montenegro lamentó el rechazo de la Asamblea Legislativa Plurinacional al crédito concesional de $us 100 millones ofrecido por Japón, parte del cual estaba destinado a cubrir la demanda de divisas del TSE, «en abierta contravención a un acuerdo multipartidario firmado en febrero por todas las fuerzas políticas con el ente electoral».