Hay quejas por combustible en el eje central y la ANH dice que se está cumpliendo con la programación

Mientras el director de la ANH daba el reporte, el aparato de comunicación estatal mostraba cómo en un surtidor de Cochabamba se había acabado la gasolina. En San Julián piden diésel, al igual que en La Paz

Álvaro Rosales Melgar







Fuente: Unitel

Durante el primer fin de semana de mayo se volvieron a advertir quejas y filas en busca de combustible, tema que ha sido advertido en algunos surtidores del eje central del país. Mientras tanto, el director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Germán Jiménez, alegó que se está cumpliendo con la programación y los despachos.

Mientras el director de la ANH daba el reporte, el aparato de comunicación estatal mostraba cómo en un surtidor de Cochabamba (en la avenida Santa Cruz) se había acabado la gasolina. Si bien se reflejaba que no había filas, la persona que atendía el negocio señalaba que no había combustible y que no había filas porque se pidió a los conductores que vuelvan mañana (este lunes).

[Foto: Mario Rocabado (UNITEL)] / Imagen captada la tarde de este sábado, en el municipio cruceño de San Julián

Asimismo, el municipio cruceño de San Julián, región de carácter productivo donde se dan granos estratégicos, también se registraron filas y, de acuerdo con las denuncias, hay quienes esperan por varios días para acceder a diésel, clave para encarar las labores agrícolas. Incluso, se reportó que hay intermitencias desde hace al menos 11 días.

En Oruro también se registran filas, al igual que en La Paz, donde se extienden por varias cuadras. Un ejemplo de ello es el del surtidor de la avenida Montes, en la sede de Gobierno, desde donde señalan que recién se prevé contar con nuevos volúmenes este lunes.

Jiménez sostuvo que en abril se cumplió en un 100% en los despachos del mes de abril, con un excedente de 10 millones de litros y respecto al mes de marzo -cuando proliferaron las filas en territorio nacional- ha cambiado el panorama.

“Correspondiente al mes de mayo, debemos informar que se está llevando un abastecimiento normal en estos primeros cuatro días”, apuntó el ejecutivo, haciendo referencia a los cuatro departamentos mencionados.

Según Jiménez, se está reponiendo el combustible para dar continuidad a la comercialización y que la demanda está controlada y garantizada para la población, ya que también se está cumpliendo con la importación del producto.

Sin embargo, los propios vecinos reflejan que la realidad es otra y vuelven a asomar los temores al recordar la situación que se dio en semanas pasadas, cuando se registraban largas filas a escala nacional.