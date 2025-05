Instituciones de Bermejo bloquean la Gobernación tarijeña y se declaran en emergencia

Diferentes instituciones y organizaciones, llegaron desde el municipio de Bermejo del departamento de Tarija, para bloquear el frontis de la Gobernación de Tarija.

Fuente: https://elperiodico.com.bo

La manifestación obedece a la falta de contratos en el área de salud, señalando que bajo el argumento de crisis económica, no se contrato al personal y la población está a la deriva.

«Lamentablemente ante la crisis que está pasando el Hospital Virgen de Chaguaya, nos vemos en la necesidad de bloquear, queremos que se mantengan los items Gobernación», dijo el representante del sector Modesto Velasco.

Por otro lado, responsabilizaron al gobernador Óscar Montes, de cualquier situación que se genere por la desatención del sector salud.

«Queremos la presencia inmediata del gobernador, porque no es posible que no cumpla su obligación, en caso de que no lo haga, no descartamos masificar las medidas en presión».