Iván Lima se suma al proyecto político de Eva Copa y asume rol clave en Morena

La experiencia jurídica y política de Iván Lima será fundamental en un escenario electoral que ya ha mostrado signos de judicialización y conflictos en torno a la habilitación de candidaturas y la legalidad de las agrupaciones políticas.

Santa Cruz.- El exministro de Justicia, Iván Lima, anunció oficialmente su incorporación al proyecto político liderado por Eva Copa, uniéndose a la agrupación Morena de cara a las próximas elecciones generales. Lima ejercerá como delegado ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y asumirá además la defensa jurídica del partido y de la candidatura de Eva Copa.

“Esta semana Eva Copa me invitó a ser su delegado ante el Tribunal Supremo Electoral. He aceptado esa invitación. También me haré cargo de la defensa jurídica de Eva Copa y Morena en las elecciones que se vienen. Espero no sea mucho trabajo, que sea menos en tribunales y más convenciendo para el voto de la gente”, dio la primicia Lima La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Patricia Gutiérrez, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

Con este anuncio, el exministro formaliza su retorno a la política activa desde una posición estratégica y técnica dentro de Morena, agrupación que busca consolidarse como una de las principales alternativas frente al oficialismo y otros bloques opositores en los comicios de agosto.

“Estoy en política y en Morena desde la semana pasada”, precisó Lima, marcando así el inicio de su participación dentro de un frente que ha tomado fuerza bajo el liderazgo de Eva Copa, actual alcaldesa de El Alto.

Con esta incorporación, Morena refuerza su equipo técnico y legal en un momento decisivo para consolidar su presencia nacional y disputar el escenario electoral con propuestas orientadas a la renovación política.