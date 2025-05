Jhonny afirma que UCS no «se alquila» ni está en venta y anuncia que «falta poco» para conocer al binomio

En su momento, se especuló que Evo Morales se había acercado a personeros de UCS. Jhonny Fernández anunció que ya se ultiman los detalles para cerrar las listas de candidatos de la fuerza junto con sus aliados.

El líder de Unidad Cívica Solidaridad (UCS), Jhonny Fernández, prolonga la incertidumbre sobre la presentación del binomio de cara a las elecciones presidenciales del 17 de agosto.

Este jueves anunció que «faltan pocos días» para que la alianza La Fuerza del Pueblo presente a sus candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia y aclaró que la fórmula no se alquila ni vende.

«Vamos a presentarlo, primero será en La Paz y El Alto, después bajamos a Cochabamba y de ahí venimos a Santa Cruz para así llegar a todo el país. Ya está todo bien organizado, ya tenemos todos los cuadros, los sectores sociales tienen sus candidatos», dijo en su arribo al aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz.

«No hemos ido a hacer ensayos, no hemos ido a ofrecer nuestra sigla a alguien; no, señores, UCS no está en venta, UCS no se presta, no se va a alquilar a nadie. UCS es del pueblo y de los sectores sociales, por eso hay ahora esta unidad que se llama La Fuerza del Pueblo» señaló Fernández.

La afirmación del también alcalde de Santa Cruz de la Sierra surge en momentos en los que Evo Morales conversa con representantes políticos para conseguir una fórmula con la cual pueda terciar en los comicios generales.

En su momento, se especuló que Morales se había acercado a personeros de UCS. Fernández dijo que ya se ultiman los detalles para cerrar las listas de candidatos de la fuerza.

«Una vez presentemos nuestra dupla ganadora nos vamos a movilizar a nivel nacional en todos los rincones, la propuesta la van a conocer, el candidato a presidente y vicepresidente lo va a anunciar y les va a decir cuál es la propuesta para cada departamento y el proyecto nacional para Bolivia», sostuvo.

Fernández pidió a sus seguidores estar atentos al llamado para la presentación de la dupla. «Cualquier momento los llamamos a ustedes y vamos a presentarlo».

«Esto ya es imparable», afirmó y anunció eventos en Beni, Pando y Santa Cruz para cerrar las listas. «Esta semana tomamos las decisiones en Santa Cruz», dijo.

La alianza La Fuerza del Pueblo fue registrada en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) producto de un acuerdo entre UCS y el Movimiento de Organizaciones Populares (MOP), liderado por el exsenador potosino opositor Edwin Rodríguez.