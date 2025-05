La Alianza Unidad y el MAS ya tienen sus candidatos a vicepresidente; Luis Arce llama nuevamente a la unidad

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Boris Bueno Camacho / La Paz

Arce no logra eco y vuelve a llamar a la unidad; el Pacto elige a Deysi Choque candidata a la vicepresidencia; “estoy totalmente consciente de las dificultades que el país va a enfrentar”, dice José Luis Lupo, acompañante de Doria Medina; y, Evo tras sentencia del TCP pregunta a Arce «quién es él» para pedirle que renuncie y lo acusa de «destrozar» a Andrónico. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Arce no logra eco y vuelve a llamar a la unidad; el Pacto elige a Deysi Choque candidata a la vicepresidencia

El presidente del Estado, Luis Arce, tras no tener eco en su convocatoria a la unidad, este miércoles ratificó su llamado al bloque popular, en medio de pedidos de su militancia y funcionarios públicos para que continúe en carrera electoral. Paralelamente, se desató pugnas por la candidatura a la vicepresidencia; el Pacto de Unidad y el MAS resolvieron apoyar a la diputada Deysi Choque como acompañante de fórmula. Arce salió al balcón del antiguo Palacio de Gobierno, donde militantes y funcionarios públicos se congregaron para rechazar la declinatoria como candidato a la presidencia. Reiteró que su decisión fue asumida para evitar la división y unificar al bloque popular, no obstante, su llamado no tuvo eco ni en Andrónico Rodríguez ni en Evo Morales. “No nos vamos a cansar de llamar y aportar a la unidad, es el único camino para volver y seguir construyendo nuestro país”, exclamó.

– “Estoy totalmente consciente de las dificultades que el país va a enfrentar”, dice José Luis Lupo, acompañante de Doria Medina

Este miércoles, Samuel Doria Medina presentó José Luis Lupo como su acompañante para las elecciones generales. El precandidato a la Vicepresidencia habló sobre la situación económica por la cual atraviesa el país y el trabajo que deberá encarar la alianza Unidad, si en caso llegan al poder. “Asumo con la máxima responsabilidad, con la máxima seriedad, estoy totalmente consciente de las dificultades que el país va a enfrentar, de la ayuda que vamos a necesitar y del concurso de todos los bolivianos”, dijo Lupo en entrevista. Además, el precandidato dijo que si llegan a ganar las elecciones generales, deberán ejecutar un plan para resolver la situación económica del país. “La primera tarea es resolver la crisis, y lo primero dentro de esto es parar la hemorragia que hoy está sufriendo el país y que lo está sufriendo la gente directamente en su bolsillo y sus hogares”, explicó.

– Evo tras sentencia del TCP pregunta a Arce «quién es él» para pedirle que renuncie y lo acusa de «destrozar» a Andrónico

Evo Morales, el senador Leonardo Loza y sus abogados se refieren a la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que lo inhabilita a volver a postular al cargo de presidente del Estado. «Qué se inventan los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (…), sentencia fue dictada bajo presión política, que la convierte en un acto nulo de pleno derecho, estas sentencias que metieron ayer o esta madrugada yo veo es mucho miedo, miedo a nuestro movimiento político», declaró Morales. El exjefe del MAS pidió a su exministro Carlos Romero, que le explique a él y a toda la audiencia la base legal en la que se sostiene el fallo del tribunal. Romero y la abogada Cecilia Urquieta expusieron que la sentencia publicada hoy va contra las bases del fallo de la sentencia 1010, un auto constitucional y la opinión consultiva 028/2021 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

– «Si se mantiene la dispersión en la oposición, la izquierda se beneficiará», advierte Richter

El analista político y exvocero presidencial Jorge Richter advirtió que la dispersión de candidaturas dentro de la oposición podría jugar a favor del bloque de izquierda en las elecciones generales del próximo 17 de agosto. En entrevista con La Hora Pico de eju.tv, señaló que mientras la oposición siga dividida y disputando un mismo electorado, la ventaja estratégica quedará del lado del MAS. “Si se mantienen los factores de dispersión de candidatos en el sector opositor —que además compiten por el mismo segmento: clase media, sectores urbanos— y no logran construir un canal de comunicación con el mundo popular, sindical, agrario y las corporatividades sociales, perderán esa votación”, explicó Richter en La Hora Pico de eju.tv. En ese marco, añadió que este voto no se encuentra únicamente en áreas rurales, sino también en zonas urbanas y periurbanas, donde está asentada gran parte de la población popular.

– 6 Federaciones del Trópico: presencia de uniformados es una «provocación del Gobierno»

Dirigentes de las 6 Federaciones del Trópico de Cochabamba exigieron al Gobierno que retire a los uniformados que se encuentran en la carretera Cochabamba- La Paz, la noche de este miércoles. Dado que una caravana de simpatizantes de Evo Morales partirá el jueves desde ese departamento hasta La Paz para su inscripción como candidato a la presidencia, para los cocaleros la presencia policial es una “provocación del Gobierno”. A través de Kawsachun Coca, los dirigentes cuestionaron los supuestos controles de rutina que policías y militares realizan en la zona. “Esto ya no es casual. En el Congreso Nacional, que se ha realizado en Villa Tunari, o en las diferentes movilizaciones que se ha ido realizando, el Gobierno a la cabeza de su ministro, empiezan a hacer movimientos policiales, empiezan a hacer una supuesta rutina que casualmente, esta noche la están haciendo”, manifestó uno de los dirigentes.

– Con este fallo del TCP, enterramos la vida política de Evo Morales, asegura diputado Gutiérrez

El diputado de oposición José Carlos Gutiérrez celebró la Sentencia Constitucional 0007/2025, que establece que ningún ciudadano boliviano podrá ejercer la Presidencia por más de dos ocasiones, ya sean continuas o discontinuas, al considerar que esta decisión marca el fin de las aspiraciones políticas de Evo Morales impidiendo que se postule a los comicios de agosto. “Esta sentencia es clara y de cumplimiento estricto: nadie podrá postularse a la Presidencia por tercera vez, bajo ninguna forma. Con esto, enterramos definitivamente la posibilidad de que Evo Morales vuelva a presentarse como candidato presidencial”, declaró Gutiérrez en el programa radial La Hora Pico de eju.tv. El parlamentario remarcó que esta decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional ratifica la vigencia del artículo 168 de la Constitución Política del Estado, que limita a dos los mandatos presidenciales.

– Jubileo indica que un nuevo gobierno deberá solucionar siete desequilibrios y problemas económicos

La Fundación Jubileo identificó siete desequilibrios y problemas económicos que debe encarar un nuevo gobierno que surja de las urnas electorales en los comicios generales del 17 de agosto de este año; estos son: alto gasto público, profundo déficit fiscal y endeudamiento, tipo de cambio congelado, caída de las reservas internacionales, fracaso de la política de hidrocarburos y sector productivo – modelo. En cuando al gasto público, Jubileo señala que se incrementó en forma constante, hasta niveles demasiados altos que, finalmente, se reflejaron en profundos déficits fiscales (más gastos que ingresos), y consecuente endeudamiento. Pese a que los ingresos del sector hidrocarburos cayeron desde 2015, el Gobierno continuó con la expansión del gasto, con un mayor endeudamiento (externo e interno), en el marco de su política o modelo de estimular la demanda interna a través del gasto, lo que no es sostenible.

– La importación de arroz es poco viable por la logística y la falta de dólares, advierten productores

Desde el sector arrocero advierten poco viable la política de importación del grano para cubrir el mercado interno, advirtiendo desafíos en el tema logístico y la falta de disponibilidad de dólares para hacer las compras respectivas, según la exgerente de la Federación Nacional de Cooperativas Arroceras (Fenca), Ana Isabel Ortiz. En días pasados, fuentes del sector señalaron que el arroz argentino tiene un precio mayor y se rumoreó el recurrir a mercados como Cuba y Pakistán, sin embargo, esto no fue confirmado por el Gobierno nacional. “La propuesta del Gobierno se ve poco viable por el tema de la logística que se necesita para traer arroz de estos países y también por la falta de dólares, prevemos que este arroz saldría caro en Bolivia y tendría un precio subsidiado alto”, señaló Ortiz. Para el sector, estas son medidas que están yendo en contrasentido del fortalecimiento del aparato productivo del país.

– Siembra de invierno tiene un 50% de avance y el sorgo asoma como cultivo estrella

El presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Fernando Romero, reportó que la siembra de la campaña de invierno ya registra un 50% de avance y tiene al sorgo como cultivo estrella. Según la explicación del ejecutivo, el sorgo concentrará la mayor área de producción debido a la rotación que se necesita hacer en el campo una vez concluido el ciclo de verano, registrando ya un 80% de avance en la siembra. Otros cultivos que resaltan y que están por encima del 60% son el trigo, el girasol y el maíz, los cuales también son claves para la cadena productiva nacional, esperando revertir las cifras del año pasado, cuando se tuvo una de las sequías más fuertes de los últimos tiempos. En cuanto al cultivo de soya, el avance llega al 2%, de acuerdo con el reporte, ya que principalmente se da entre los meses de junio y julio, por el tema de las lluvias y la luminosidad.

– Instalan bloqueo en la ruta La Paz-Oruro; transportistas dicen que llevan dos días aguardando por diésel

“¡Queremos diésel, queremos diésel!”, es el pedido de un grupo de transportistas que instalaron un punto de bloqueo en la carretera La Paz – Oruro. La movilización se encuentra en la extranca Achica Arriba, zona Ventilla. “Estamos dos días durmiendo en este surtidor, estamos molestos por la provisión de diésel, nos sentimos perjudicados y no podemos generar recursos”, dijo el transportista Ramiro Choque. En las imágenes se observa que un grupo de personas del transporte pesado bloquean los dos carriles de la ruta de alto tráfico vehicular. Mientras que, a un costado se registra una extensa fila de camiones, buses y otros motorizados que pretender cargar combustible en el surtidor que se encuentra en la carretera. “Vamos a continuar hasta que llegue el diésel, incluso vamos a radicalizar estas medidas. Vamos a bloquear esta área hasta que nuestra protesta se escuche”, dijo.