La ANPB condena la violencia contra periodistas en enfrentamientos de La Paz

La ANPB denuncia ataques a seis periodistas durante enfrentamientos en La Paz y exige garantías para el ejercicio libre y seguro de la prensa en Bolivia.

Fuente: Prensa ANPB

La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y las nueve asociaciones de periodistas del país, expresamos nuestra más enérgica condena ante las agresiones sufridas por al menos seis periodistas durante los enfrentamientos registrados entre efectivos de la Policía Boliviana y seguidores de Evo Morales, este viernes en la ciudad de La Paz.

Entre los heridos se encuentran tres colaboradores de medios internacionales, dos periodistas de los canales Unitel y Cadena A, y un periodista freelance, quienes fueron atacados mientras cumplían su labor informativa. Durante los disturbios, los manifestantes arrojaron piedras y objetos contundentes, mientras que la Policía respondió con gasificación indiscriminada y disparos de balines, algunos de los cuales impactaron en los reporteros. Si bien los periodistas internacionales contaban con chalecos antibalas que mitigaron los daños, este hecho constituye una grave vulneración al derecho a informar y a la integridad de quienes ejercen el periodismo.

Es importante señalar que la violencia provino tanto de los manifestantes como de las fuerzas del orden, lo que evidencia una falta de respeto generalizada hacia el trabajo de la prensa. Esta situación no es un hecho aislado: se inscribe en un patrón sistemático de agresiones contra periodistas que se repite en distintos escenarios de conflictividad, sin que las autoridades responsables actúen con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar estas violaciones.

Recordamos que la labor de la prensa está amparada por la normativa nacional y tratados internacionales que garantizan la libertad de expresión, el derecho a la información y la protección de los trabajadores de la comunicación en contextos de riesgo.

Exigimos al Gobierno, al Ministerio de Gobierno, a la Policía Boliviana y a los sectores movilizados que respeten el trabajo de la prensa y garanticen su seguridad. Asimismo, demandamos investigaciones inmediatas, imparciales y eficaces para identificar y sancionar a todos los responsables, sin distinción.

El periodismo no debe ser blanco de la violencia ni de intereses políticos. La prensa cumple un rol esencial para la democracia, y su protección debe ser una prioridad de Estado.

!Basta de violencia contra periodistas!

!El derecho a informar no se reprime ni se silencia!

La Paz, 16 de mayo de 2025