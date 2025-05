La crisis económica afecta la salud mental y aumenta el estrés ¿Qué hacer?

“Todo está carísimo, vamos con un capital al mercado y ya no alcanza porque todo ya subió, ahorita no hay ganancia, no podemos encontrar trabajo, está muy difícil”, dicen algunas personas.

Todo esto, provoca un incremento en el nivel de estrés de la población, desesperación, depresión e incluso aumenta los niveles de violencia, al mismo tiempo, en época de crisis, la delincuencia también es mayor.