La humanidad, un mosaico de civilizaciones y culturas

“Los pueblos son diversos y cada pueblo debe prosperar, partiendo desde su propia cultura y respetando al otro”. Pukymon.

El historiador polaco y filósofo del Derecho, Feliks Koneczny considera que la humanidad no es un todo unificado, sino un mosaico de civilizaciones en permanente tensión. La civilización no es un logro moral o técnico, sino un método de organización integral de la vida colectiva, arraigado en una visión específica de este mundo en conflicto.

Cada civilización tiene su propia lógica y cuando coexisten en un mismo territorio, las civilizaciones se oponen, chocan y la más sólida y coherente prevalece. Las personas no pueden pertenecer a varias civilizaciones a la vez. No es posible ser civilizado de dos maneras, el pluralismo cultural no es, por tanto, un ideal, sino una ilusión peligrosa.

Esto no implica un rechazo indiscriminado al otro.

Doscientos años, desde la República de Bolivia al Estado Plurinacional cocalero.

Nacimos como la República de Bolivia, con un sistema de gobernanza democrático que pese a sus deficiencias establece el equilibrio de poderes, pues en esta República el Presidente solo controla uno de los poderes: el Ejecutivo. En cambio, en el Estado Plurinacional el Presidente tiene potestad manejar y para cambiar todo lo que se le ocurre, especialmente a los Jueces y hasta al mensajero del órgano Judicial, así como hacer y deshacer a su antojo en el Congreso.

En nuestra historia nacional hemos transitado por diferentes etapas: dictaduras militares, democracia, populismo cocalero y en ese transcurso hemos venido enfrentando y sufriendo duras experiencias. Ahora una parte de la sociedad, buscando un mejor vivir para ella y su familia, postula construir la Nación boliviana que nos incluya a todos y una República Federal democrática, con un gobierno reducido y una sociedad con respeto a la identidad de cada pueblo y región. Y sobre todo lejos del Centralismo secante.

Ideologías en el Estado Plurinacional.

Bolivia es un país de múltiple geografía y variadas nacionalidades y cada una de ellas de acuerdo a sus circunstancias tiene una particular visión del mundo y de la sociedad.

Los masistas sienten que no pertenecen a la Nación boliviana, ellos sienten que son interculturales: aimara-quechua. Mayormente, se mueven, no por ideologías políticas, sino por su identidad étnica. No por raciocinio, sino por “sintiencia” al modo Evo.

Evo expresa así sus sintiencias: “Siento que cada día nuestros movimientos sociales están escuchando por los medios, por redes sociales, como nos atacan con guerra racista. “Siento que esos eternos perdedores van a seguir perdiendo”. “Siento que el Capitalismo ya no tiene una propuesta”. “Siento que tenemos exagerada libertad de expresión”. Evo.

El Modelo Económico Social Comunitario y Productivo del Lucho, el cajero.

El Socialismo del cual deriva el “Modelo Económico Social Productivo” del Lucho, funciona mientras hay dinero, dólares para gastar. Este es un modelo del gasto y no de la de producción y se basa en el extractivismo, la explotación de los recursos naturales y el endeudamiento. Su discurso para sus bases es principalmente identitario, se basa en lo indígena quechua y aimara, además de cocalero y populista.

Los masistas sienten que no pertenecen a la nación boliviana, ellos son Interculturales, aimara quechua.

Siguiendo su Modelo populista, cuando los masistas tomaron el Gobierno el 2006 vaciaron las reservas de dólares que había recibido Bolivia por el boom de las exportaciones de gas natural, luego se gastaron las reservas de oro que el país venía acumulado durante años. Ahora buscan conseguir cada vez más créditos y a cualquier tasa, para poder seguir gastando y también para comprar diésel que subvencionan y venden para quedar bien con el pueblo, con lo que consiguen alimentar la inflación y más endeudamiento.

El Gobierno de Bolivia clama por los dólares la moneda del Imperio Norteamericano, que tanto dice odiar y no le interesan los rublos rusos, ni los yuanes chinos de sus socios ideológicos.

Actualmente y como resultado de la gestión masista, el Riesgo-país según JP Morgan llegó a 2.109 puntos, mientras Perú tiene 176, Chile 133 y Uruguay 102. Sólo Venezuela está peor que Bolivia. Nadie se anima a invertir y producir. Jodidos estamos todos.

En el Estado Plurinacional cocalero, autárquico y autónomo del Chapare, se eliminó el derecho a la propiedad privada y la Cúpula de las seis federaciones de cocaleros, deciden quién puede tener una propiedad rural o urbana, o quien puede venderla, además de la obligación de cultivar coca, y sólo coca. Esta práctica fue introducida por el G2 cubano cuando se consolidó la vigencia de las Seis Federaciones Cocaleras y el “Instrumento político”.

Lucho Arce, que por algún motivo tiene animadversión con Santa Cruz, asegura que su propósito es reducir la dependencia del país de los alimentos y la hace excluyendo a Santa Cruz que cuenta con buenas condiciones productivas. En su campaña electoral anuncio que estaba destinando Bs 300MM para alentar a quienes quisieran cultivar soya en los Departamentos de La Paz y en su frontera con el Beni, monto que serviría para cubrir 200.000 hectáreas de cultivo.

A su vez Fegasacruz denuncia que las retenciones a la exportación de carne y ganado e imposiciones de precios que impone el Gobierno, solo desalientan la actividad cárnica. Los Dirigentes agropecuarios manifiestan: Exigimos nuestro derecho a producir, innovar, a comercializar y exportar en condiciones de competitividad y transparencia. Ahora el Gobierno informa que importara carne de Argentina.

Está claro que la idea del masismo es romper la producción de alimentos de Santa Cruz y crear en el norte de La Paz nuevos cultivos, los que por las condiciones climáticas y logísticas seguramente serán subvencionados por el Estado.

En todas partes, se produce donde existen las mejores condiciones de tierras, clima y logística, para ser eficientes y competitivos y por lo que se ve, el Gobierno del MAS ve al Oriente como un fuerte detractor y hará lo posible para bloquear su actividad productiva.

Para progresar los bolivianos necesitamos cambiar este modelo destructivo y empobrecedor del MAS.

Existe la certeza de que el próximo Presidente de Bolivia, si no tiene un fuerte apoyo parlamentario y sólido mandato, durará muy poco en el cargo. Necesitamos un Candidato Único y unidad de los bolivianos para enfrentar el modelo masista y cocalero y elegir un Presidente con apoyo ciudadano y un modelo económico productivo, que otorgue seguridad jurídica, garantice la propiedad y aliente el mercado, lo que permite construir un mejor futuro para todos los bolivianos.