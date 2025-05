La insólita relación de Barack Obama en el juicio de Sean ‘Diddy’ Combs por tráfico sexual

James, quien testificó por segundo día consecutivo, afirmó que Combs poseía entre 25 y 30 frascos de pastillas en su bolso de aseo durante sus estadías en hoteles. Entre estas habría unas en forma del rostro del expresidente Barack Obama. Al ser interrogado por la fiscal Christy Slavik acerca de a qué expresidente se refería, James confirmó que se trataba de Obama.

El contenido del supuesto alijo incluía Percocet, éxtasis, Viagra, pastillas para pérdida de peso y suplementos para el conteo de esperma, según el testimonio de James. Aunque Combs no enfrenta cargos por delitos relacionados con drogas, estas revelaciones han añadido una capa más de intriga a un caso ya de por sí complejo.

Percocet, éxtasis, Viagra son algunas de las sustancias que fueron encontradas en la habitación de hotel de Diddy (Credit: U.S. Attorney’s Office For The Southern District Of New York)