La Paz: Salud pide coordinación al Sedes para atención en Hospital de Clínicas

Fuente: https://larazon.bo

Ante reclamos de los pacientes que no logran acceder a las fichas digitales, el Ministerio de Salud solicitó al Servicio Departamental de Salud (Sedes) La Paz una reunión de coordinación. El objetivo es viabilizar estrategias que garanticen la atención medica en el Hospital de Clínicas

“Estamos pidiendo una reunión de coordinación con el Sedes y el director del Hospital de Clínicas. El fin es asumir estrategias para que la población pueda acceder a la atención médica sin tener estos escollos, como son las fichas digitales. Que la población no sea impedida de acceder a la atención en salud”, dijo la directora de Gestión Nacional del Sistema Único de Salud, María Rothe, según ABI.

Desde hace dos semanas, el Hospital de Clínicas de La Paz implementó un sistema informático. El objetivo es que los pacientes que necesitan atención médica obtengan fichas a través del internet. El objetivo es evitar el pernocte de los pacientes para atenciones médicas.

Sin embargo, los pacientes, muchos adultos mayores, reclamaron porque no lograron acceder a la ficha digital del nosocomio. Varios no tienen acceso a un teléfono inteligente o desconocen el manejo de la aplicación.

SUSPENSIÓN

Rothe explicó que la decisión de suspender las fichas digitales corresponde a la dirección del Hospital de Clínicas.

El Ministerio de Salud observó que, con el nuevo sistema de citas, las personas que no conocen la aplicación o no tienen teléfonos inteligentes no reciben la atención médica que requieren.

“No se puede conculcar el derecho que está en artículo 18 de la Constitución Política del Estado y nuestro sistema de salud es universal y gratuito y, además, es integral y se debe atender absolutamente a toda la población; por tanto, no puede ser posible que por una aplicación de citas se pueda limitar y discriminar a las personas”, reclamó.

La funcionaria señaló que envió una nota al director del Sedes, Juan Carlos Camacho.