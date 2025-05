La vez que un hombre desnudo dentro de una caja apareció en la MET Gala

Un escandaloso performance tuvo lugar durante la alfombra roja de 2017.

Por Virginia García

Fuente: Infobae

Entre vestidos de alta costura, celebridades relucientes y una temática inspirada en la vanguardia japonesa, uno de los momentos más impactantes —y desconcertantes— de la Met Gala 2017 fue protagonizado por un hombre completamente desnudo dentro de una caja transparente.

Un performance artístico inesperado que, aunque no formó parte oficial del evento, capturó la atención de asistentes y medios por igual.

El hombre, cuya identidad fue un misterio para los organizadores, apareció recluido en una urna de acrílico, en posición fetal o acostado, dependiendo del momento.

Su cuerpo estaba completamente expuesto, sin más protección que las paredes de plástico que lo separaban del lujoso entorno del Museo Metropolitano de Arte.

La caja fue colocada estratégicamente en una de las áreas de acceso del evento, obligando a los invitados a confrontar una escena radicalmente distinta al glamour habitual de la gala.

Aunque muchos pensaron en un inicio que se trataba de una instalación oficial relacionada con la temática de ese año —Rei Kawakubo/Comme des Garçons: El arte del intermedio— pronto se supo que se trataba de una acción de arte independiente o protesta simbólica que no había sido autorizada por los organizadores del Costume Institute.

Algunos interpretaron la obra como una crítica al elitismo y la cosificación en la industria de la moda; otros lo vieron como una metáfora del cuerpo humano como arte puro, sin adornos ni marcas.

“Fue inquietante y poético. En medio de tanto exceso, ahí estaba este hombre, completamente vulnerable, completamente real”, dijo una fuente anónima que asistió al evento a The New York Times.

La aparición duró poco, ya que en cuestión de minutos, el personal de seguridad retiró la caja, escoltando discretamente al performer fuera del lugar, aunque no se reportaron incidentes violentos.

¿Quién fue el hombre desnudo que se presentó en la Met Gala?

Poco tiempo después se dio a conocer la identidad del hombre desnudo. El incidente estuvo a cargo de Fyodor Pavlov-Andreevich, un artista de performance brasileño de origen ruso.

En su cuenta de Instagram, el artista publicó que fue “arrestado y encarcelado tras presentar el quinto episodio de su serie Foundling en la Gala del Met de Nueva York”.

En The Foundling, Pavlov-Andréevich se introduce completamente desnudo dentro de una caja de acrílico transparente, de tamaño humano, que luego es depositada sin previo aviso en espacios públicos o eventos de alto perfil

Él permanece inmóvil dentro de la caja durante horas, completamente expuesto, mientras el entorno reacciona ante su presencia.

“Aparece en los eventos más elegantes y glamurosos del mundo del arte y molesta y angustia a los anfitriones. Mi objetivo es ser rechazado, que me despidan, ser una razón para que llamen a la policía. Eso fue exactamente lo que pasó en la Gala del Met en Nueva York, donde me arrestaron y me metieron en la cárcel”, dijo en una entrevista para Collectors Agenda.

Asimismo, hubo algunos seguidores que lo apoyaron en su decisión de presentarse desnudo al evento considerado el más importante del mundo de la moda.

“¡Genial! Esto va a ser muy beneficioso para tu carrera”, escribió un usuario. Afortunadamente para Fyodor Pavlov-Andreevich, solo tuvo que pasar pocas horas encerrado para pagar su delito.

“Bueno, una celda de detención en la Central de Reservas durante 22 horas fue definitivamente el mejor de los casos, pero mucho mejor sabiendo que se acabó”, escribió en uno de los comentarios de su publicación en Instagram.

A pesar de la discreción con la que el Met Gala manejó la situación, las imágenes y videos captados por asistentes circularon ampliamente en redes sociales, donde los usuarios debatieron si se trataba de una protesta, un homenaje al arte conceptual, o simplemente una búsqueda de atención.