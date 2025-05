Las RIN son fundamentales para regular el tipo de cambio del dólar, afirmó Morales

“Si no se realizan los ajustes necesarios, si no se controla el gasto público improductivo, la situación no va a mejorar”, alertó Morales.

eju.tv /Video: La Hora Pico

Santa Cruz.- El economista Walter Morales advirtió sobre la delicada situación de las Reservas Internacionales Netas (RIN) del país, señalando que estas son claves para la estabilidad del tipo de cambio, ya que permiten al Banco Central de Bolivia (BCB) intervenir de manera activa en el mercado cambiario, inyectando o retirando dólares según las necesidades económicas del momento.

“Es crucial contar con reservas internacionales, por varios motivos”, indicó Morales en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Jorge Robles y Ernesto Justiniano de lunes a viernes desde las 17:00 horas.

“Uno es un motivo señalizador: muestran que el tipo de cambio que se busca sostener está respaldado por recursos reales, idealmente en dólares y divisas que el Estado puede proveer si es necesario. Y el otro es un motivo operativo, ya que permiten al Banco Central inyectar o retirar dólares en el mercado”, explicó.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Sin embargo, el economista alertó que en el último tiempo el BCB se ha visto fundamentalmente ilíquido. Según explicó, gran parte de las reservas actuales está compuesta por oro, el cual comenzó a liquidarse gracias a una ley aprobada recientemente.

“Hoy tenemos alrededor de 2.600 millones de dólares en reservas, de los cuales el 94% es oro, y apenas unos 160 millones están en divisas líquidas. Solo para tener una idea, esa cantidad equivale aproximadamente a lo que el país necesita mensualmente para importar combustibles”, indicó durante la entrevista.

Morales agregó que, si bien recientemente se ha registrado un crecimiento de alrededor de 600 millones de dólares en las reservas, esto no responde a una gestión económica efectiva, sino al alza internacional del precio del oro. “No es una mejora estructural ni sostenible. Es simplemente un efecto precio”, remarcó Morales.

Asimismo, cuestionó sobre las perspectivas económicas para los próximos meses, fue enfático al señalar: “Si no se realizan los ajustes necesarios, si no se controla el gasto público improductivo, si no hay coherencia económica ni se bajan los decibeles de la confrontación política, la situación no va a mejorar. Por el contrario, podría empeorar”.