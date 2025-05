Leigue lamenta el desamparo de la población ante el incremento de precios y pide confiar en Dios

El arzobispo de Santa Cruz, monseñor René Leigue, expresó su preocupación por el desamparo que sufre la población frente al constante incremento de precios en los productos de la canasta familiar.

Durante su homilía dominical, lamentó que las autoridades no asuman su responsabilidad ante la situación económica que genera tensión e incertidumbre en la ciudadanía.

“Si uno va al mercado, piensa en qué va a desayunar. Todo está caro, todo ha subido de precio. Eso nos vuelve tensos. ¿A dónde reclamar? ¿Quién se hace cargo de todo esto? ¿A quién le corresponde poner orden?”, cuestionó Leigue al referirse a la situación por la que pasa la población ante la crisis económica.

En su mensaje, también llamó a mantener la fe y confiar en Dios para que ilumine a quienes tienen el deber de buscar soluciones. “Si estamos desamparados de personas, de autoridades, no estamos desamparados de Dios. No desconfiemos, no dudemos de su presencia”, afirmó.

El prelado recordó que, según la doctrina católica, todos son iguales ante Dios y deben practicar el respeto mutuo y el amor al prójimo como valores fundamentales para afrontar momentos difíciles.

Enfatizó que las adversidades que enfrentan los bolivianos no son obra divina, sino consecuencia de acciones humanas. “Asumamos con fe lo que vivimos y oremos para que las autoridades sean capaces de dejarse iluminar por el Espíritu”, concluyó.

