Liam Payne murió sin testamento: ¿qué pasará con la millonaria fortuna que dejó?

Segun AP, su expareja y madre de su hijo, Cheryl Tweedy, fue nombrada administradora legal de su patrimonio

La situación financiera de Payne al momento de su muerte había sido consolidada cuidadosamente tras su etapa con One Direction.

Luego de la disolución del grupo en 2016, Payne invirtió en bienes raíces y lanzó su carrera como solista con el álbum LP1 en 2019, que incluyó éxitos como “Strip That Down”, “Polaroid” y “For You”.

¿El heredero?: el hijo de Liam y Cheryl

Cheryl Tweedy, conocida anteriormente como Cheryl Cole y miembro del grupo Girls Aloud, tuvo una relación con Payne entre 2016 y 2018. De esa unión nació Bear, su hijo, que hoy tiene ocho años.

Según las leyes británicas, los hijos son los siguientes en la línea sucesoria tras el cónyuge legal (en este caso inexistente). Por tanto, se espera que el dinero sea colocado por Cheryl en un fideicomiso a nombre de Bear. Así se aseguraría el bienestar económico del menor en el futuro.

Un amigo cercano al cantante confirmó a Daily Mail que, aunque no dejó testamento, Liam “siempre quiso hacer lo correcto por él [su hijo] financieramente”. Añadió que “es un pequeño consuelo saber que Bear nunca carecerá de nada”.

Liam Payne, ex integrante del grupo musical One Direction, con su hijo Bear

Payne falleció el 16 de octubre de 2024 tras caer desde el tercer piso del hotel Casa Sur en Buenos Aires, Argentina. La autopsia determinó que murió por “múltiples traumas” y “hemorragias internas y externas”.

Aunque en un inicio cinco personas fueron imputadas por su muerte, en febrero de 2025 un tribunal argentino retiró los cargos de negligencia criminal contra tres de ellas.

En los días previos a su fallecimiento, testigos reportaron un comportamiento errático por parte del cantante. Estas fuentes reportaron a la prensa que el artista estaba “merodeando en el vestíbulo del hotel, había roto su laptop y también había interactuando con fanáticos”.

Esa misma noche, habría recaído en el consumo de alcohol y drogas, luego de haber estado sobrio desde su paso por rehabilitación en 2023.

Fue llevado a su habitación por tres personas, pero se cree que cayó accidentalmente desde el balcón después de perder el conocimiento. Su padre viajó a Argentina para identificar el cuerpo y acompañar su repatriación a Reino Unido.

El funeral en noviembre reunió a todos los miembros de One Direction y a su círculo más cercano

El funeral de Liam Payne se llevó a cabo en noviembre de 2024 en Buckinghamshire, y fue acompañado por sus excompañeros de One Direction: Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson y Niall Horan, además de su familia y amigos cercanos.

En los últimos años, Payne mantenía una relación sentimental con la influencer Kate Cassidy, con quien convivía en una lujosa mansión en Wellington, Florida. Sin embargo, Cassidy había regresado a Estados Unidos apenas dos días antes del accidente.

Después del fallecimiento de Liam, la joven reveló que tenían planes de casarse. Según contó al Daily Mail, el cantante le había entregado una nota donde le expresaba su deseo de pedirle la mano “dentro del año” y “estar juntos para siempre”.

Pese a este vínculo emocional, al no haber un testamento que la mencione, Cassidy no tendría derecho legal a la fortuna de Payne, ya que no estaban casados ni legalmente registrados como pareja.