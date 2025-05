Lluvias provocan derrumbes en carretera Cochabamba – Santa Cruz y en Caranavi se lleva parte de la plataforma

El presidente de la Cámara de Transporte Pesado de Bolivia, Héctor Mercado, dijo que la nueva ruta entre Cochabamba y Santa Cruz se vio afectado por los derrumbes en el sector de Locotal. Cuestionó que la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) se demore en realizar los trabajos de mantenimiento.

Fuente: ANF

Las lluvias siguen causando desastres. Las precipitaciones que se registraron en las últimas horas ocasionaron derrumbes en la nueva ruta entre Cochabamba y Santa Cruz, afectando la circulación de los motorizados. Mientras que en Caranavi, del departamento de La Paz, el río se llevó parte de la plataforma.

“Se ha desbordado el río Yara y estamos pidiendo al municipio de Caranavi que envíe maquinaria para limpiar la carretera, el desborde del río se ha llevado parte de la carretera que une Caranavi con Guanay y tanto que nos ha costado el camino se lo está llevando el río”, afirmó el presidente del distrito 3 de Caranavi, Roberto Mamani.

Entre tanto, el presidente de la Cámara de Transporte Pesado de Bolivia, Héctor Mercado, dijo que la nueva ruta entre Cochabamba y Santa Cruz se vio afectado por los derrumbes en el sector de Locotal. Cuestionó que la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) se demore en realizar los trabajos de mantenimiento.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Ahora mismo tenemos un derrumbe en Locotal y hemos estado cuatro horas esperando en la fila. Lo peor, la ABC de Cochabamba no tiene ni idea, no tiene ni personal solo hay una pala que está apoyando que es de Colomi. No tienen maquinaria en el lugar y quienes están sufriendo son los transportistas que deben manejar toda la noche y venir a pararse donde hay un derrumbe”, protestó.

De acuerdo a Defensa Civil, las lluvias persistirán hasta el 15 de mayo y hasta el momento existen 211 municipios con declaratoria de desastre, 26 en emergencia, un total de 869.627 afectadas y damnificadas, 7.094 viviendas afectadas, 58 fallecidos y 10 personas desaparecidas.

El dirigente transportista dijo que demoró al menos 10 horas desde Villa Tunari hasta la ciudad de Cochabamba, debido a los derrumbes. Lamentó que no haya atención de las autoridades competentes.

“Es una pena que realmente las carreteras no puedan tener un mantenimiento preventivo. Con decirles que hoy día personalmente he estado viajando y he salido 6:00 de la mañana de Villa Tunari y acabo de llegar a Cochabamba. Más de 10 horas en tránsito de Villa Tunari a Cochabamba”, declaró.

En Caranavi

El alcalde de Caranavi, Eustaquio Huiza, indicó que las lluvias que registraron la madrugada del sábado provocaron el desborde del río Yara que afectó a tres comunidades. El agua ingresó a las casas y anegó los caminos vecinales, dijo que se está enviando la maquinaria para ayudar a limpiar las vías.

“Había un rebalse que ha afectado al distrito 3, a las zonas de Nueva Generación, Bajo Bella Vista, también en sector de Carrasco, la reserva y varias de las comunidades se ha deslizado la plataforma de los caminos vecinales. En el sector de Entre Ríos, la población de Choronto, todo un cerro se ha deslizado y prácticamente ha tenido que tapar todo ese río y todo ese material ha sido arrastrado”, dijo a la red Unitel.