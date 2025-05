“Lo difícil no será ganar (las elecciones), será reconstruir un país quebrado”, dice Marcelo Claure

El empresario boliviano Marcelo Claure advirtió este sábado que el país enfrenta una crisis profunda que va más allá de la coyuntura electoral y exigirá liderazgo, verdad y decisiones valientes para evitar un colapso económico y social.

Ernesto Estremadoiro Flores

Fuente: El Deber

En un mensaje contundente publicado en su cuenta de X (antes Twitter), el empresario boliviano Marcelo Claure alertó sobre la gravedad de la crisis estructural que atraviesa Bolivia y advirtió que el verdadero desafío no será ganar las elecciones, sino gobernar un país al borde del colapso.

“A mí no me preocupa ganar las elecciones. Me preocupa lo que viene el día después”, escribió Claure. En su mensaje, aseguró que el próximo gobierno deberá enfrentar una “bomba de tiempo”, con una economía estancada, sin reservas internacionales, inflación creciente, una deuda insostenible y subsidios que —según advirtió— “ya no se pueden pagar”.

Claure, que en los últimos meses ha intensificado su participación en el debate público nacional, cuestionó también el estado de los servicios básicos: “Un sistema de salud colapsado y educación olvidada”, escribió, aludiendo a una crisis más amplia que no solo es económica, sino también social y moral.

Para el empresario, el deterioro institucional y económico del país es tal que, si no se actúa con responsabilidad, Bolivia podría enfrentar un escenario extremo en el corto plazo.

“Si no hacemos los ajustes ahora, en dos años no habrá ni gas para cocinar. Vamos a tener que prender fuego con las puertas de nuestras casas”, advirtió.

El mensaje cierra con una reflexión política que parece estar dirigida a los posibles candidatos y líderes en carrera electoral: “Bolivia no necesita un ganador. Necesita un líder con el coraje de decir la verdad y tomar decisiones valientes”.

Las declaraciones de Claure llegan en un contexto de alta tensión política y económica. El país enfrenta escasez de combustibles, caída de reservas internacionales, falta de dólares, presiones inflacionarias y desconfianza ciudadana hacia las instituciones.

Aunque Claure no es candidato, sus constantes intervenciones en redes sociales lo han posicionado como una figura con potencial influencia en el escenario político boliviano, especialmente entre sectores que reclaman un cambio de rumbo económico y mayor transparencia en la gestión pública.

En paralelo a sus declaraciones, Claure presentó la iniciativa Bolivia 360, desarrollada en colaboración con el Growth Lab de la Universidad de Harvard. Este proyecto tiene como objetivo diagnosticar los desafíos económicos de Bolivia y proponer soluciones estratégicas para un crecimiento sostenible e inclusivo.

La iniciativa se desarrollará en tres fases: un diagnóstico económico integral, la socialización de resultados con actores clave y el apoyo en la implementación de políticas estratégicas en colaboración con el próximo gobierno boliviano.

Justamente, una comitiva de actores políticos, economistas y referentes de varios sectores viajaron a los Estados Unidos para conocer de cerca este plan en un evento desarrollado por el empresario.

