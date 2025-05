Los 100 días no es cuestión de si se puede, es una necesidad, afirma el economista Espinoza

Espinoza es máster en Desarrollo Económico de la Universidad Católica de Bolivia y realiza inteligencia económica para empresas de Bolivia, Perú y Argentina.

eju.tv /Video: La Hora Pico

Santa Cruz.- José Gabriel Espinoza, economista y líder del equipo económico de la Alianza Unidad, que lidera el candidato presidencial Samuel Doria Medina, afirmó que los primeros 100 días de gestión no deben verse como una posibilidad, sino como una necesidad frente a la aguda crisis económica que atraviesa Bolivia.

“No es una cuestión de poder o no, es una necesidad”, enfatizó Espinoza, señalando la urgencia de respuestas inmediatas ante la inestabilidad cambiaria y el proceso inflacionario que afecta directamente a las familias bolivianas.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

En entrevista con el programa radial La Hora Pico de eju.tv, Espinoza recordó que el periodo de 100 días ha sido históricamente un parámetro de evaluación para gobiernos en todo el mundo. “Si uno mira desde Kennedy hasta Trump, o incluso Bukele y Milei, todos han sido medidos por lo que lograron en sus primeros 100 días”, explicó.

Sin embargo, advirtió que en el contexto boliviano actual la presión es aún mayor. “Las familias bolivianas hoy no están en las calles, no porque la situación esté bien, sino porque están esperando un cambio con las elecciones. Difícilmente se les puede pedir paciencia de dos o tres años cuando no logran cubrir necesidades básicas”, afirmó.

Espinoza subrayó que el próximo gobierno, sin importar quién lo lidere, deberá asumir decisiones firmes y rápidas desde el primer día de gestión. “La discusión no es si está bien o mal hablar de los 100 días. Lo cierto es que será un periodo determinante, y se deben tener respuestas claras y efectivas”, manifestó.

Espinoza líder del equipo económico de Doria Medina, es máster en Desarrollo Económico de la Universidad Católica de Bolivia y realiza inteligencia económica para empresas de Bolivia, Perú y Argentina. El especialista planteó propuestas orientadas a la recuperación económica, reactivación del aparato productivo y estabilización del mercado cambiario, comprometiéndose a presentar un plan detallado para los primeros 100 días de gobierno.