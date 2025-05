Luka Modric anuncia su despedida del Real Madrid: «Me voy con el corazón lleno»

El centrocampista croata confirma que dejará el club blanco tras el Mundial de Clubes. Lo hará tras 13 años en los que se ha convertido en toda una leyenda y ha ganado seis Champions.

Fuente: https://www.elconfidencial.com

Luka Modric ha anunciado su despedida del Real Madrid. El futbolista croata se marchará tras 13 años y seis Champions cuando concluya el Mundial del Clubes, después de una temporada en la que ha tenido menos protagonismo, aunque ha jugado 55 partidos.

«Ha llegado el momento. El momento que nunca quise que llegara, pero así es el fútbol. En la vida todo tiene un principio y un final. El sábado jugaré mi último partido en el Santiago Bernabéu», empezó el comunicado de Modric publicado en sus redes sociales. «Llegué en 2012 con la ilusión de vestir la camiseta del mejor equipo del mundo y con la ambición de hacer cosas grandes, pero no me podía imaginar lo que vino después. Jugar en el Real Madrid me cambió la vida como futbolista y como persona. Me siento orgulloso de haber formado parte de una de las épocas más exitosas del mejor club de la historia».

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El croata llegó al Madrid en 2012, procedente del Tottenham, previo pago de 30 millones de euros. En su primer año, no fue un jugador fundamental para José Mourinho. Pero su papel cambió con Carlo Ancelotti un año más tarde, cuando el equipo ganó dos títulos, la Copa del Rey y la Champions, la ansiada décima Copa de Europa.

El cariño la afición

Su importancia en el vestuario creció, donde se convirtió en uno de los referentes junto a jugadores como Sergio Ramos, Marcelo y Cristiano Ronaldo. Modric formó un centro del campo histórico junto a Toni Kroos y Casemiro durante siete años, hasta la marcha del brasileño al Manchester United en 2022.

«Más allá de los títulos y las victorias, me llevo en el corazón el cariño de todos los madridistas. De verdad que no sé cómo explicar la conexión tan especial que tengo con vosotros y lo apoyado, respetado y querido que me he sentido y me siento. Nunca olvidaré cada ovación y todos los gestos de cariño que habéis tenido hacia mí».

Su retiro estuvo cerca la temporada pasada, cuando Ancelotti le ofreció quedarse en el equipo como integrante de su cuerpo técnico. Modric, sin embargo, declinó la oferta y continuó un año más en el que no ha jugado como en épocas anteriores.