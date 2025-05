Manzana 1 en terapia intensiva, factores económicos amenazan con cerrar este espacio cultural

Fuente: El Deber

La falta de pago de sueldos provocará que Manzana 1 Espacio de Arte cierre sus puertas tras casi 20 años de estar abierto al público. A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, Manzana 1 señaló que el tema económico tiene contra las cuerdas a este importante espacio cultural de la capital cruceña.

“El Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra, que daba contratos eventuales de 10 meses a tres integrantes del personal, en 2025 emitió solamente uno por seis meses. Manzana 1 no tiene capacidad para pagar sueldos, lo que hace prever un eminente cierre. Actualmente Manzana 1 busca ampliar respaldos para evitar su muerte”, dice parte del comunicado.

El domingo se realizó un velorio simbólico, que reflejó esta crítica situación que vive el reconocido espacio de arte, que se encuentra en el corazón del centro cruceño.

Ejti Stih, artista visual y directora voluntaria de Manzana 1, señaló que con los ahorros que tienen y las subastan que realizan -que son una “parcherería”- llegarían solamente hasta septiembre de este año para cerrar definitivamente sus puertas.

“La Manzana 1, que vive del apoyo de la empresa privada, no tiene la posibilidad de seguir funcionando. Yo soy voluntaria y nunca recibí ni sueldo ni nada; pero si esas tres personas no están, nosotros no podemos funcionar”, dijo Stih en un contacto con EL DEBER.

Las tres personas realizan importantes funciones dentro del espacio cultural. Existe una persona que está a cargo de la gerencia general, luego está el responsable de la administración financiera y, finalmente, esta la coordinadora y gestora de las exposiciones que se realizan.

“Sin estas tres personas no podemos (seguir funcionando). Yo soy artista, entiendo del arte y las exposiciones, además tengo un criterio de lo que se debe exponer; pero yo no sé del sistema contable, así que debe haber una persona que sepa de eso”, agregó.

También señaló que el problema económico para el funcionamiento de la Manzana 1 ha sido “eterno” y recordó que, cuando este espacio de arte se fundó, se hizo un convenio con la Alcaldía cruceña para apoyar a la cultura.

“Bajo este argumento se fundó la Manzana 1, creyendo que el Municipio iba a poner su granito arena, que son esos tres sueldos que ni siquiera son altos”, agregó.

Estos sueldos, que oscilan entre Bs 5.000 y Bs 7.000, han disminuido con el pasar de los años, además también les bajaron las categorías, porque de Profesional A o B ahora se los categoriza como asistentes.

“Es una falta de interés y respeto absoluto también hacía la ciudad. Ahora hablando del edificio mismo, nosotros lo hemos restaurado con arquitectos, ingenieros y donaciones privadas para salvarlo de que se caiga”.

Manzana 1 Espacio de Arte fue cofundado por los artistas Ejti Stih, Juan Bustillos y Valia Carvalho el 27 de septiembre de 2005, en el antiguo edificio de la Policía Nacional, que se encontraba abandonado y deteriorado.

En 2018 el espacio cultural tomó el área publica y, desde entonces, también exponen imágenes a escala urbana, en lo que se denomina Arte en la Plaza.

En noviembre de 2022 inauguró su planta alta, mediante un convenio con la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), actual propietaria del inmueble. Gracias a ellos se logró una mayor área expositiva, el doble de exposiciones, la recuperación del lugar para los ciudadanos y su aporte de vida cultural para el centro cruceño.

Este espacio de arte recibe unas 17.000 visitas, promedio por mes, contadas con cámara registradora.

Pagos con retrasos

El representante de la Asociación Pro Arte y Cultura (Apac), Percy Áñez, manifestó que si bien la Alcaldía municipal pagó lo adeudado por la realización del Festival Internacional de Música Renacentista y Barroca de 2024, aún debe los Bs 700.000 de la edición de este año, es decir, del Festival Internacional de Teatro.

“Técnicamente solo nos deben de este festival que acaba de terminar y se ha normalizado que (la Alcaldía) se atrase entre tres y cuatro meses. Del festival del año pasado se atrasaron casi un año en pagarnos, lo hicieron entre febrero y marzo de 2025; ojalá que ahora no suceda lo mismo”, señaló Áñez.

Este monto es el aporte, como aliado, que realiza la Alcaldía en el festival, este incluye pagos a artistas, pasajes y otros.

“Nos pagan Bs 700.000 con un año de atraso, y ahora solo con el tipo de cambio, perdimos una barbaridad de plata, porque todo sube de precio”.

Finalmente, desde la Asociación de Actores y Actrices de Santa Cruz (Asadcruz) también señalaron que después de “muchas reuniones e ir directamente a la Secretaría de Finanzas” salieron todos los pagos que había pendientes para esta asociación.