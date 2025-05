Marcelo Claure: “Apoyaré al candidato más fuerte para derrotar al MAS”

En la prestigiosa Universidad de Harvard, el empresario Marcelo Claure dijo que la conferencia Bolivia360, que arrancó este viernes, no es un “evento académico más”, sino el primer paso hacia “la transformación profunda de Bolivia”.

El empresario Marcelo Claure en la prestigiosa Universidad de Harvard.

En la prestigiosa Universidad de Harvard, el empresario Marcelo Claure dijo que la conferencia Bolivia360, que arrancó este viernes, no es un “evento académico más”, sino el primer paso hacia “la transformación profunda de Bolivia”.

“Hoy no es un día cualquiera”, afirmó durante su discurso inaugural. “Estamos aquí porque creemos en una esperanza con dirección, construida con hechos, ideas y compromiso”.

Claure, impulsor de la plataforma Bolivia360 junto a la Universidad de Harvard, aseguró que esta iniciativa “no tiene colores partidarios, tiene un solo color: el de la bandera que todos llevamos en el corazón”.

Su objetivo, añadió, es que las próximas generaciones crezcan en un país que no necesite ser explicado ni justificado, sino simplemente amado.

Unas 90 personas asisten al evento, entre empresarios, especialistas, candidatos presidenciales, analistas políticos, dirigentes políticos y representantes de organismos internacionales y debaten propuestas que permitan a Bolivia superar su actual crisis y retomar una senda de crecimiento económico sostenible e inclusivo.

Asisten varios candidatos a la presidencia, como Samuel Doria Medina, Eva Copa, Manfred Reyes Villa, Jaime Dunn, Rodrigo Paz y JP Velasco, en representación a Tuto Quiroga.

La convocatoria de Claure llega en un momento especialmente crítico para Bolivia, que atraviesa su peor crisis económica desde los años 80, marcada por una profunda polarización social y una desconfianza creciente en las instituciones.

“Bolivia no está condenada. Está en una encrucijada. Y aún hay tiempo, pero no hay tiempo que perder”, advirtió con énfasis.

Durante su intervención, Claure delineó tres prioridades inmediatas de Bolivia360. En primer lugar, propuso unir a la oposición en torno a una candidatura única capaz de derrotar al MAS en las próximas elecciones, y anunció su apoyo total al postulante con mayores posibilidades. “Apoyaré al candidato más fuerte en las encuestas para derrotar al MAS”.

“La fragmentación es la garantía de nuestra derrota”, afirmó. En segundo lugar, planteó la elaboración de un plan económico creíble, con el respaldo del Harvard Growth Lab, basado en reformas estructurales que incluyan sectores como el litio, la minería moderna, la agroindustria sostenible, el turismo inteligente y la digitalización. En tercer lugar, subrayó la necesidad de garantizar elecciones limpias mediante la participación de observadores internacionales, el uso de tecnología confiable y la movilización de miles de voluntarios para evitar una repetición del conflicto electoral de 2019.

Pero la visión de Bolivia360 va más allá del corto plazo. Claure propuso una transformación profunda del país que contemple la formación de líderes íntegros, la creación de un sistema educativo de clase mundial, el acceso a servicios médicos de calidad potenciados por inteligencia artificial, el fortalecimiento del emprendimiento mediante un fondo de inversión, y el impulso al deporte como herramienta de inclusión y cambio social.

En este sentido, mencionó el caso de la academia de fútbol del Club Bolívar, que ayudó con ocho de 11 jugadores a clasificar a Bolivia al Mundial Sub-17 después de 38 años, como un ejemplo concreto de lo que puede lograr el país cuando se abren oportunidades reales.

El evento contó también con la participación de figuras de alto nivel como los expresidentes Mauricio Macri, de Argentina, e Iván Duque, de Colombia, y representantes de organismos multilaterales como el BID, el FMI y el Banco Mundial. Para mañana está prevista la participación de la líder venezolana María Corina Machado y los candidatos presidenciales presentes.

Durante dos días, los paneles abordarán temas cruciales como el rol estratégico del litio, la riqueza energética del país, el poder de la inteligencia artificial en sectores clave como la salud, y los desafíos de gobernabilidad democrática.

Claure también recordó los datos de la encuesta que difundió en marzo pasado y que revela que el 90% de los bolivianos desea “un cambio real” en el país y que más del 70% apoyaría a un candidato único de oposición.

“Eso no es una señal, es un mandato”, sentenció, instando a superar los egos personales para construir un país donde los jóvenes no tengan que emigrar para encontrar un futuro digno. “Bolivia360 Day no es solo un evento”, concluyó Claure. “Es el inicio de un movimiento que apuesta por transformar Bolivia con coraje, generosidad y audacia”.

