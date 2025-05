Mesa: No se anulará la elección, pero 2025 no es distinto a 1925

La noche del jueves, en la Asociación de Periodistas de La Paz, el periodista Mario Espinoza presentó el libro-revista ‘Sueños y realidades, Bolivia en 200 años’, en cooperación con Katherine Trujillo y Shirley Villalobos.

Por Rubén Atahuichi

“No creo que se anule la elección, pero no estamos en un panorama distinto” al de 1925, el año del Centenario de Bolivia, rememoró el expresidente Carlos Mesa en la presentación de la revista de Mario Espinoza.

La noche del jueves, en la Asociación de Periodistas de La Paz, Espinoza presentó el libro-revista Sueños y realidades, Bolivia en 200 años, en cooperación con Katherine Trujillo y Shirley Villalobos.

La obra, a todo color y una edición de lujo, repasa de forma didáctica pasajes de la historia de Bolivia en los 200 años, acompañada de fotografías y la biografía corta de los presidentes, desde Simón Bolívar a Luis Arce.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Es una revista sui generes de historia o pretende serlo”, justifica el documento en un mensaje a “su majestad, el lector”.

El propio Espinoza lo presentó con un humor que contrasta con la seriedad del libro.

Presentación

A veces de autor y otras de maestro de ceremonias, agradeció “de forma especial” a los órganos Ejecutivo y Legislativo, las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana “por no haber intervenido en esta revista, para nada”.

Espinoza recordó su experiencia como periodista, entre ellas la creación de PAT junto a Mesa, Ximena Valdivia y Amalia Pando. Contó pasajes del trabajo y su constante repaso de la historia.

Y evocó a su amigo Mesa, de quien dijo que siempre le observaba cómo abordaba la historia: “Esto no es historia, es anécdota”.

Al comentar el libro, Mesa recordó cómo en 1925 Bolivia celebró su centenario en medio de también conflictos políticos.

El 6 de agosto de este año, Bolivia cumple su bicentenario, que coincidirá con las elecciones generales para unos días después de la fecha histórica, el 17.

Elecciones 2025

Si bien el gobierno de Arce garantizó el proceso, los tribunales Supremo Electoral (TSE) y Constitucional Plurinacional (TCP) acordaron evitar cualquier interferencia al proceso.

Ayer, una multitudinaria llegó a La Paz con el fin de inscribir ante el TSE la candidatura del expresidente Evo Morales. Al llegar a la plaza Abaroa, luego de una confrontación, la Policía dispersó con gases lacrimógenos a los manifestantes. Incluso fue detenido el dirigente Ponciano Santos, bajo dos órdenes de aprehensión.

Según la última decisión del TCP, la Sentencia Constitucional 0007/2025, del 13 de mayo, el exmandatario está inhabilitado para participar de los comicios.

Se trata de un conflicto a tres meses de las elecciones generales.

En la presentación del libro, Mesa hizo un parangón. “Nos ha tocado un centenario y un bicentenario complicados”, comentó.

Centenario

Recordó que, en 1925, cuando Bolivia celebraba 100 años de su fundación, Gavino Villanueva ganó las elecciones. Sin embargo, al no haber renunciado al Ministerio de Educación, los comicios fueron anulados por el presidente Bautista Saavedra.

En consecuencia, aquel entregó el mando al presidente del Senado, Felipe Segundo Guzmán, “que gobernó tres meses, que gobernó al final del mandato de él”.

“Para que no nos preocupemos demasiado por lo que vaya a pasar en los próximos meses, no vayan a creer que estoy hablando gratis. No creo que se anule la elección, pero no estamos en un panorama distinto; nos han tocado un centenario y un bicentenario complicados”, dijo Mesa.

Nuevas elecciones

Entonces, hubo nuevas elecciones que ganó Hernando Siles. “Saavedra, hombre desconfiado, colocó a Abdón Saavedra, su hermanito, como vicepresidente, para que controlara las cosas al presidente”.

Sin embargo, Siles le pidió viajar en una gira de agradecimiento a los gobiernos de América del Sur que asistieron a los actos del centenario del país. “Nunca más lo dejó volver”, contó.

“Todos aquellos que creen que pueden tener un delfín, un heredero, un ‘guardasilla’, un hipotecado, se equivocan; Bautista se equivocó”, rememoró Mesa.

Insistió: “Eso ocurrió en el centenario. Estamos en los umbrales del Bicentenario; no es que estoy haciendo una premonición, estoy tratando de reflexionar”.

Mesa aprovechó el relato para expresar su preocupación por la necesidad de unidad de la oposición para las elecciones. “Y una pequeña palabra de menor cuantía que se llama patria”.

Entre anécdotas, los hechos poco contados

Si bien el libro-revista recoge pasajes históricos de los 200 años de Bolivia, no deja de repasar anécdotas de la política de antaño, contadas en el habitual estilo jocoso y mordaz de su autor, el periodista Mario Espinoza.

Recopilamos algunas:

Billetes. La UDP debió hacer todos sus pagos en dólares, así se ahorraba millones en la impresión de billetes, algunos de ellos bellos y muy bien diseñados, pero que duraron una salva de cohetes.

La primera pollera. Condepa, de Carlos Palenque, postuló a la diputación a Remedios Loza. Fue la primera chola en el parlamento y en ese momento un exotismo. Hoy, gracias a los avances de nuestra democracia, eso es absolutamente normal y a varias las usan como grupos de choque.

Una anécdota. El Decreto 21060, de estabilización del MNR, dio para todo, incluso para la anécdota. Primero, el MNR y ADN pelearon por la paternidad del decreto. Años después, y en plena vigencia, Entel le regaló a Gonzalo Sánchez de Lozada un teléfono con ese número: 715-21060. Por ahí lo sigue usando…

Del golpe. El 17 de julio de 1981, un levantamiento militar encabezado por los generales Humberto Cayoja y Lucio Áñez “casi” había logrado su objetivo de sacar a García Meza de la presidencia. El periódico Presencia poseía la “pepa” y no tuvo problemas en publicar “Cayó García Meza. Pero a las 7 de la mañana el golpe abortó y la Policía Militar se encargó de recoger todos los ejemplares de las calles. Es posible que no quede ningún ejemplar de aquella edición.

La venganza de Jaime Paz. Gonzalo Sánchez de Lozada le había hecho la vida imposible desde la oposición a Jaime Paz. Pero el 6 de agosto de 1993, para la transmisión de mando, Jaime Paz tuvo su revancha: invitó a los actos a Fidel Castro, quien, como es habitual, se robó el show, relegando el acto de investidura presidencial a un segundo plano.