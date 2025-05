Morales es cobarde, Santos fue carne de cañón, dice Gary Prado

Gary Prado calificó a Ponciano Santos como un hombre muy violento, y espera que el peso de la ley caiga sobre él por los procesos que enfrenta.

Fuente: La Razón

El vocero de la alianza Unidad, Gary Prado, calificó de cobarde al expresidente Evo Morales por no aparecer en la marcha que pretendió registrar su candidatura para las elecciones generales.

“Lo que llama la atención es que, a pesar de todo ese teatro, en sentido de que Morales iba a estar presente, no se lo ha visto y lo más probable es que no haya estado. A su vez, Morales es muy cobarde y no asume riesgos”, dijo en la red DTV.

Evo Morales

Continuó con duras críticas hacia el exmandatario y sostuvo que “la marcha y la confrontación” son su sello característico.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Así, se refirió a la marcha a la que convocó Morales, aunque no se lo vio en la movilización, pese a que el senador Leonardo Loza, cercano al líder de la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico, afirmó que formaba parte de la movilización. Incluso, dijo que “por su seguridad”, su posición no sería revelada.

“No es un hombre de diálogo, ni de democracia, ni de conciliación. Es un hombre de conflicto”, agregó.

Aparte de eso, dijo que la marcha evista fue financiada y que “le ha debido costar mucho dinero (porque) sabemos que se paga a la gente”.

Marcha evista

También se refirió al dirigente Ponciano Santos, que fue aprehendido debido a dos procesos que pesan en su contra. El primero, por el bloqueo evista de 24 días, entre el 14 de octubre y el 6 de noviembre de 2024, y, segundo, por violencia política, denunciado por la alcaldesa de El Alto, Eva Copa.

Lo calificó como una persona muy violenta y “generador de conflicto y de mala onda, en sentido de hacer todo el tiempo, amenazas y ser copartícipe de los bloqueos y de las restricciones a derechos de los ciudadanos”.

Finalmente, consideró que todo el peso de la ley debe caer sobre el dirigente cercano a Evo Morales.

“Miles de hermanas y hermanos que hacían una manifestación pacífica -exigiendo el respeto a los derechos democráticos- fueron brutalmente reprimidos por centenares de policías del actual gobierno”, se lee en un post publicado por Morales, donde sugiere que él no estuvo en la marcha.