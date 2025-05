Nayar rompe con Doria Medina: «Se ha quedado rodeado de un caudillo y de sus vetos»

La ahora exiliada del precandidato aseguró que «existen listas negras» que Luis Fernando Camacho le entregó al precandidato para excluirla a ella y a otras legisladoras opositoras.

eju.tv / Video: Luisa Nayar

La diputada Luisa Nayar confirmó este lunes su ruptura con Samuel Doria Medina, de quien dijo que se quedó rodeado de un «caudillo» como Luis Fernando Camacho, y de los vetos que éste impuso sobre ella y otros actores de oposición.

«En este momento sólo vamos a hacer referencia a lo que viene a ser la ruptura de este bloque supuesto de unidad porque no está Tuto Quiroga, no está Amparo Ballivián, no está Carlos Mesa, y Samuel Doria Medina se ha quedado rodeado de un caudillo y de sus vetos«, manifestó Nayar, en conferencia de prensa.

El fin de semana se supo Camacho condicionó su apoyo al precandidato presidencial Doria Medina, a quien le dio una «lista negra» de legisladoras con las que no debería aliarse para conservar su alianza con su partido, Creemos.

«De qué unidad habla Samuel Doria Medina cuando dentro de la participación activa del bloque no están Amparo Ballivián, no está Tuto Quiroga, no está Carlos Mesa y ahora se ha procedido a acceder al chantaje del señor Luis Fernando Camacho en sentido del veto o de la lista negra», declaró la diputada.

«Que venga a decirme en la cara que no me dijo de la ‘lista negra'»

Nayar afirmó que Doria Medina y Camacho son los llamados a aclarar la situación de la «lista negra» y desafió al también empresario a decirle «en la cara» que no se comunicó con ella para hablarle del veto.

«Existen estas listas negras, el señor Doria Medina lo ha dicho en mi cara, en presencia de testigos, me lo ha dicho por teléfono, y no creo que trate de excusarse de las palabras que ha vertido y tendrán que trasladarle estas preguntas al señor Doria Medina y a la gente de Creemos, porque alguno de los dos miente, la situación es incómoda y molesta«, dijo.

En detalle, la legisladora de oposición indicó que Doria Medina asistió el viernes a reunirse con Camacho en el penal de Chonchocoro; luego de esa cita, el precandidato se comunicó con Nayar para decirle que ella, Vicente Cuéllar y otras diputadas habían sido vetadas por el Gobernador electo.

«Samuel Doria Medina asistió a Chonchocoro, el mismo día, en horas de la noche, con presencia de testigos, me manifestó que el señor Camacho había hecho cuestión de Estado por mi participación, la participación del señor Vicente Cuéllar y ahora me topo con la sorpresa del veto a la asambleísta Paola Aguirre», precisó.