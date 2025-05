Niegan solicitud de Camacho y se mantendrá con detención preventiva en Chonchocoro

La defensa del Gobernador electo de Santa Cruz pedía su puesta en libertad para sumir defensa y continuar el proceso en Santa Cruz.

eju.tv / Vide: Bolivia TV

En audiencia la tarde de este miércoles se denegó la solicitud de modificación de medidas cautelares para el gobernador electo Luis Fernando Camacho, quien se mantendrá con detención preventiva en la cárcel de Chonchocoro.

«Lo que pretendia el señor Camacho era la libertad, empero el Tribunal ha denegado dicha solicitud porque no era el acto procesal idóneo, debía presentar la cesación a la detención preventiva (…), segundo aspecto y el más importante, no ha presentado ni una prueba idónea para crear una duda razonable en el juez, se observó que las fotocopias simples presentadas por la defensa no pueden ser tomadas en cuenta y, tercero, que una opinión (de la ONU) no puede registrarse como valedera», informó el procurador general del Estado, Ricardo Condori.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Con una vigilia de «autoconvocados», a las 14:20 de este viernes se reinstaló la audiencia de revisión de medidas cautelares de la autoridad en la ciudad de La Paz.

La defensa del Gobernador electo de Santa Cruz pedía la modificación de las medidas cautelares por las que Camacho guarda detención en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro.

El procurador general del Estado informó a mediodía que el tribunal que analiza el caso contra Camacho determinó un cuarto intermedio en la audiencia para revisar la documentación que fue presentada por las partes.

El Grupo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas determinó en marzo pasado que la detención de Camacho era «arbitraria» y que la autoridad departamental debería asumir su defensa en libertad.

En las afueras del Tribunal de Justicia de La Paz, grupos afines al Gobierno organizaron una vigilia por la cual cortaron la circulación, hasta que se defina el futuro jurídico del Gobernador cruceño.