“No estamos de acuerdo con la judicialización de la política”, dice Doria Medina tras alejamiento de activista

El precandidato por la alianza Unidad señaló que no conocía a Peter Erlwein Beckhauser, quien fue propuesto por Creemos.

Fuente: Unitel

El precandidato por la alianza Unidad, Samuel Doria Medina, indicó este martes que el activista Peter Erlwein Beckhauser fue alejado y sacado de las listas de candidatos debido a las denuncias que éste presentó contra varios partidos políticos.

“Justamente ha sido separado de nuestras listas porque no solamente ha impugnado partidos oficialistas sino también estaba queriendo impugnar a Súmate (de Manfred Reyes Villa), a (Jaime) Dunn, y nosotros no estamos de acuerdo con la judicialización de la política, por eso él no está en la lista de candidatos”, señaló Doria Medina.

“Ni lo conocía, era una propuesta de Creemos”, señaló el empresario respecto a Beckhauser, quien presentó denuncias contra el Partido de Acción Nacionalista Boliviano (Pan-Bol), Frente para la Victoria (FPV) y el Movimiento Tercer Sistema (MTS).

Las denuncias de Beckhauser derivaron en la anulación de la personería jurídica de FPV y Pan-Bol, sigla en la que se pretendía inscribir a Evo Morales.