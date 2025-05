Para superar la crisis económica se requerirán medidas antipopulares y endeudamiento externo, alerta la Fundación Jubileo

A la población se le ocultó información del área económica durante años, ahora debe conocer la verdad para estar preparada para soportar duras medidas de ajuste. Los candidatos tienen la responsabilidad de dar las malas noticias y plantear propuestas reales y responsables, reflexiona esa fundación.

Foto: Infodiez.com

Fuente: eju.tv/con datos de Jubileo

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Las medidas económicas que tome el próximo gobierno que resulte electo en los comicios generales de este año, serán forzosamente «impopulares» debido a la gravedad de la crisis económica y no resolverán de inmediato la situación económica porque se tendrá que enfrentar problemas estructurales que se han ido gestando y agravando durante muchos años, explicó hoy la Fundación Jubileo al presentar su revista institucional titulada: “Al próximo gobierno le toca afrontar la crisis heredada con medidas de ajuste”, trabajo de recopilación e investigación sobre la recesión que sufre Bolivia.

“Serán medidas necesarias, pero antipopulares, por lo que los candidatos deberán asumir el desafío con responsabilidad y estar conscientes si realmente tienen una vocación patriótica que el momento actual demanda”, anticipa la Fundación Jubileo. Los candidatos se enfrentan a una situación de mostrar y plantear propuestas reales y responsables, “con la dificultad que significa presentarse a la contienda electoral con malas noticias”.

Esa organización es una institución católica que impulsa y desarrolla acciones de debate público e incidencia política en temas económicos, sociales y políticos, ante instancias del Estado. Fomenta la participación ciudadana y formación de liderazgos en los procesos de toma de decisiones, contribuye al fortalecimiento de las instituciones democráticas, a la transparencia y buena gobernanza en la generación, destino y uso de los recursos públicos a partir de procesos de investigación, socialización, sensibilización, formación y capacitación con instancias de sociedad civil; con un enfoque de derechos.

La población debe saber la verdad y asumir la realidad

Ante ese venidero e inevitable panorama, Jubileo pide responsabilidad a los candidatos a la presidencia que antes de anunciar las medidas que será necesario implementar deben informar a la población para que conozca la magnitud del desastre económico que deben enfrentarse y empezar a resolver. Además, hay que concientizar a la población de que “la recuperación no será inmediata”.

“Los indicadores económicos muestran un panorama muy complicado, resultado de una crisis que empezó a gestarse desde hace más de una década. Las soluciones no serán inmediatas y la población deberá estar preparada para soportar duras medidas de ajuste que permitan estabilizar la economía, velando por reducir los impactos en los más vulnerables de la sociedad”, anticipa Jubileo.

“A mediano plazo, salir de la crisis no implicará un retorno a un nivel de consumo irreal o ficticio. En adelante, habrá que construir un desarrollo que sea sostenible; es decir, sostenido en un aumento de la productividad, no por la venta de la riqueza natural del país. En síntesis, salir de la crisis no necesariamente implicará un retorno a la situación previa, sino a una situación real”, completa la alerta esa Fundación. “Orientar a la población sobre las expectativas ante este delicado momento en el país, tarea que, en el marco de la responsabilidad de los candidatos, deben incorporar en el debate electoral”, complementa.

Vencer la crisis pasa por inflación, descontento y conflictos

El panorama que Jubileo plantea se origina en una economía “que ha sido manejada de manera inadecuada en los últimos años, dejando una potencial debacle económica para los próximos gobiernos, con deudas y diferentes obligaciones difíciles de cumplir, problemas que políticamente van a ser complicados de afrontar, además que no se resolverán inmediatamente por tratarse de temas estructurales”.

“Se prevé que sectores que están en el umbral de la pobreza retornarían a esa condición, con las consecuencias que conlleva, comprometiendo, incluso, el futuro de las nuevas generaciones”, añade.

Jubileo prevé que debido a las medidas que se vayan a tomar para estabilizar la economía y buscar el inicio de soluciones, “la crisis se manifestaría con mayor intensidad, como ser una alta inflación, lo que podría ocasionar un mayor descontento de la población, incluso con posibles escenarios de conflictividad, por lo que es fundamental que la población tenga conocimiento preciso de la magnitud de la complicada situación que el país afronta, información que se ha ocultado por varios años”, insiste la fundación.

Una bonanza que solo alentó el consumismo

A manera de diagnóstico, Jubileo rememora que Bolivia “transitó por un periodo excepcional denominado de bonanza económica que ha sido posible gracias a la venta de un recurso natural no renovable, como el gas, en un contexto en que el mercado internacional alcanzó precios altos (y con el antecedente de haber generado las condiciones desde décadas anteriores con la captación de inversiones, construcción de infraestructura y negociación de mercados de exportación)”.

En general, las políticas públicas inadecuadas o la ausencia de políticas han resultado en que estos extraordinarios recursos terminen simplemente en una fiebre del consumo, tanto en el sector público como en el privado.

Se necesita endeudamiento externo

Jubileo indica que el venidero gobierno para implementar medidas de recuperación de la economía se necesitará financiamiento externo que permita sostener estos cambios. “En los últimos años, la deuda pública se incrementó notablemente; sin embargo, ha sido deuda orientada a alimentar un modelo que no funciona y a postergar la atención a los problemas. Ahora será necesario recurrir nuevamente a financiamiento externo, pero de manera responsable; es decir, que destine esos recursos a resolver los problemas de la economía y a sostener las políticas de ajuste”.

Existe la necesidad de corregir las distorsiones y desequilibrios macroeconómicos, empezando por la reducción de gastos. Asimismo, abordar el problema del actual tipo de cambio oficial, con la moneda nacional sobrevaluada; y la subvención a los hidrocarburos; elementos que han distorsionado el sistema de precios.

Un elemento necesario para salir de la crisis es reconstituir el sector exportador, lo que implica un proceso de mediano plazo hacia delante.

Descargue el documento: