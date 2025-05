Patzi afirma que la acción de cumplimiento no afecta a la Alianza Popular y que el objetivo es inhabilitar a Andrónico

Sobre los cuestionamientos sobre la legalidad del MTS y sus procesos internos, Patzi enfatizó que el partido está debidamente constituido, y que la elección de su directiva se realizó el 30 de marzo pasado, evento que fue debidamente registrado en una resolución del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El líder del Movimiento Tercer Sistema (MTS), Félix Patzi, afirmó este lunes que la acción de cumplimiento que dio curso la Sala Constitucional de Beni no tiene efecto sobre la Alianza Popular, la que postula a Andrónico Rodríguez a la presidencia, en las elecciones generales del 17 de agosto de este año. Asimismo, consideró que el verdadero objetivo de esta acción legal es político: inhabilitar al ahora presidente de la Cámara de Senadores.

“La acción de cumplimiento debe ser para el Movimiento Tercer Sistema (MTS), pero no a la Alianza, porque tiene otra resolución y el MTS tiene otra resolución, por lo tanto, hay que analizar”, señaló Patzi en contacto con Erbol. Aclaró que aún no conoce el contenido del fallo en cuestión, por lo que esperará acceder a la documentación oficial antes de emitir un análisis definitivo, tomando en cuenta que no fue notificado ni por vía virtual.

“Si dicen que no puede participar el MTS, no nos impide. Pero si impugnan la resolución de la alianza, eso sí nos afectaría”, precisó, ante la pregunta en qué quedará la inscripción de Andrónico Rodríguez como candidato presidencial. No obstante, la defensa de su exesposa, Frank Campero, aseguró que todas las actuaciones entre marzo pasado hasta este 19 de mayo, todo queda nulo por derecho, tras la disposicón de un tribunal de Beni, mismo que debe resolverse el miércoles 21 de mayo.

Respecto a los cuestionamientos sobre la legalidad del MTS y sus procesos internos, Patzi enfatizó que el partido está debidamente constituido, y que la elección de su directiva se realizó el 30 de marzo pasado, evento que fue debidamente registrado en una resolución del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Por tanto, afirmó que se procedió a conformar una alianza con otros dos partidos políticos, sin observaciones por parte del Órgano Electoral.

Asimismo, informó que las listas de candidatos fueron inscritas sin inconvenientes y dentro del plazo establecido, a las 14:00 horas de esta jornada, y que ahora esperarán a que pase la etapa de habilitación e inhabilitación.

Sobre el registro de Andrónico Rodríguez como candidato presidencial, Patzi confirmó que ya está inscrito oficialmente. Asimismo, sostuvo que todas las acciones legales en curso tienen un mismo propósito: “el objetivo claro es inhabilitar a Andrónico, ya sea de manera personal o a través de un partido. Esto no tiene que ver con temas jurídicos, porque todo está de manera legal”.