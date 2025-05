Pese a la crisis económica, el sistema financiero reporta millonarias utilidades en el primer trimestre de este año

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Atención en cajas en una entidad bancaria. Foto: Abi

eju.tv

Bancos ganaron 15,9% más en el primer trimestre de este año y su patrimonio alcanza a $us 3.336 millones; desde este mes, el precio de la leche sube a Bs 6,80; y, Arce revela que no pudo lograr la unidad con MTS y Morena, pero asegura que “no es tarde”. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Bancos ganaron 15,9% más en el primer trimestre de este año y su patrimonio alcanza a $us 3.336 millones

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Al primer trimestre de 2025, los bancos registraron utilidades por 36 millones de dólares, que representa un crecimiento interanual del 15,9%. Su cartera de préstamos aumentó en 5,4%, mientras que su patrimonio asciende a 3.336 millones de dólares, informó la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban). Este incremento permitió alcanzar una rentabilidad sobre el patrimonio (ROE, por sus siglas en inglés) del 8,1%, superior en 0,5 puntos porcentuales al nivel registrado en marzo de 2024. “Al primer trimestre de 2025, el sector bancario boliviano mantuvo una trayectoria de crecimiento, consolidando su rol como pilar de estabilidad y desarrollo económico en el país. Este desempeño estuvo acompañado de un proceso continuo de fortalecimiento patrimonial, con un patrimonio que alcanzó los 3.336 millones de dólares, reflejo de la reinversión de utilidades y de la solidez de las entidades bancarias”, destaca Asoban.

– Desde este mes, el precio de la leche sube a Bs 6,80

A partir de este mes, el precio de la leche blanca pasteurizada o leche fluida blanca en presentaciones de 900 mililitros y 1.000 mililitros sube de Bs 6 a Bs 6,80, según datos que entregó este domingo el viceministro de Políticas de Industrialización, Luis Siles. En el caso de los productores primarios, se les comprará la leche con un incremento de 95 centavos en cada cuenca. “Ya hemos firmado un acuerdo y ya se ha sacado una resolución biministerial, donde se incrementa el precio a los productores primarios en 95 centavos en cada cuenca y en el caso del producto terminado, el incremento máximo es de 80 centavos”, informó. El viceministro hizo alusión a la Resolución Biministerial 003/2025, del 2 de mayo, de los ministerios de Desarrollo Productivo y Economía Plural y de Desarrollo Rural y Tierras, que establece que el precio de la leche cruda se modifica en cada zona lechera.

– Alza salarial considera crecimiento de base empresarial y población ocupada

El Gobierno tomó en cuenta dos indicadores para la definición del incremento salarial: el crecimiento de la base empresarial y la población ocupada, informó la viceministra de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Gloria Villanueva. Según la funcionaria, la base empresarial llegó a 389.000 a febrero y la población ocupada subió en 1,7 millones de personas a este año. El Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) definieron para este año un incremento salarial de 10% al salario mínimo nacional y 5% para el haber básico en salud, educación, Fuerzas Armadas y Policía. En el caso del sector privado, el incremento debe ser acordado entre los empresarios y trabajadores sobre la base del 5%, según el Decreto Supremo 5383. Según los datos de la autoridad gubernamental, la base empresarial se incrementó de 380.764 en 2024 a 389.000 a febrero de 2025, “eso significa que hay un dinamismo, pero hay también una sostenibilidad”.

– Arce revela que no pudo lograr la unidad con MTS y Morena, pero asegura que “no es tarde”

El presidente Luis Arce instó este domingo a conformar un bloque único de unidad frente a la “derecha” y la “nueva derecha” política, luego de revelar que no se pudo lograr acercamientos con “partidos de izquierda”. “Convocamos a los partidos de izquierda, al Movimiento Tercer Sistema, a Morena y a otros para hablar de unidad. No se pudo alcanzar, pero hermanas y hermanos, no es tarde. Hay que seguir intentando conformar el bloque de unidad que beneficia al pueblo boliviano”, expresó Arce en su proclamación en Tarija como candidato a la presidencia. El Mandatario destacó avances como la democratización del Movimiento Al Socialismo (MAS), asegurando que el Instrumento Político ahora está en manos de sus “originales y legítimos dueños”, las organizaciones sociales. “Desde ahora, no más dedazos. El voto y la elección del pueblo se va a respetar”, enfatizó.

– Evo Morales pública encuestas en su programa pese a la prohibición del TSE

El expresidente Evo Morales difundió este domingo los resultados de dos encuestas electorales durante su programa en Radio Kawsachun Coca (RKC), pese a que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) prohíbe expresamente la publicación de estudios de opinión antes del 20 de mayo. La normativa del Órgano Electoral Plurinacional establece que la difusión de encuestas solo está permitida entre el 20 de mayo y el domingo anterior a la elección. El vocal del TSE, Tahuichi Tahuichi, advirtió en abril que incumplir este reglamento podría constituir un delito electoral con sanciones de hasta tres años de prisión, agravadas si se trata de funcionarios públicos. Además, señaló que solo pueden difundirse encuestas de entidades habilitadas oficialmente, cuyo listado será publicado el 7 de mayo. Morales tiene un proceso judicial en su contra por trata y tráfico de personas.

– Analista: Tuto, Samuel y Manfred apuestan a una estrategia fallida en busca del “boleto de oro” al poder

El exdirigente del Conade y analista político, Manuel Morales, advirtió que Jorge Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina y Manfred Reyes Villa están apostando a una “estrategia fallida” con la esperanza de que la coyuntura política les entregue un “boleto de oro” que los lleve de regreso al poder en las elecciones generales de agosto. Según Morales, los tres líderes opositores y sus entornos políticos han actuado bajo la falsa premisa de que “el MAS estaba muerto”, sin tomar en cuenta que tanto Andrónico Rodríguez como Luis Arce Catacora aún tienen posibilidades de llegar a una segunda vuelta gracias a la dispersión del voto opositor. “Lamentablemente, la oposición no atendió el clamor ciudadano de unidad. En lugar de un candidato único, lo que vemos son grupos de interés que creen que pueden llegar solos al poder, pero lo único que logran es abrirle el camino al MAS”, afirmó en declaraciones a Erbol.

– Traer $us 10.000 millones, esta es la medida urgente que asumirá Manfred si llega al Gobierno

“El cambio del modelo económico será inmediato y el primer paso será estabilizar la balanza de pagos sin recurrir a créditos internacionales”, señaló este domingo el candidato presidencial de la alianza APB – Súmate, Manfred Reyes Villa. Esta será la medida urgente que asumirá si es que llega a ganar las elecciones generales, acotando que tomará decisiones inmediatas para estabilizar la economía, sin recurrir a organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) ni a los préstamos tradicionales. Para ello, tiene un plan claro: traer $us 10.000 millones mediante la titulación de bonos adelantados de litio, es decir, el dinero no provendrá de créditos. Si gana las elecciones, comenzará las gestiones para asegurar los fondos, de modo que para noviembre ya se puedan ver resultados concretos. Según el líder de APB – Sumate, la venta adelantada de estos bonos servirá para estabilizar la economía del país.

– Advierten que «chicanas» del Gobierno y evismo marcarán precedente que beneficiará a implicados en casos de abuso sexual

El conflicto judicial que se desató por la presentación de recursos legales en el proceso penal contra el expresidente Evo Morales dejará un precedente nefasto, que solo beneficiará a quienes sean investigados o estén implicados en casos de estupro o violencia sexual contra menores de edad, advirtió el abogado constitucionalista Carlos Alberto Goitia. “Generan precedentes que son utilizados para lograr impunidad en el común de los otros delitos y, obviamente, genera una situación de agravamiento de la condición de las víctimas. Son delitos en los cuales hay un actor que tiene poder, que abusa del poder, ya sea económico o político, que es la característica de todos estos delitos: trata y tráfico, estupro, violación y otros delitos de acoso”, afirmó. La semana pasada, la juez Lilian Moreno ratificó el fallo que emitió en octubre de 2024 donde anuló la orden de aprehensión que existía contra Evo Morales.

– Jornada violenta en el Concejo: «Nos querían matar», denuncian ediles opositores a Jhonny

Una jornada violenta se vivió este domingo en el corazón de la ciudad de Santa Cruz. Simpatizante de Unidad Cívica Solidaridad (UCS) atacaron con petardos, puños y palos a concejales de la oposición que intentaron ingresar a las instalaciones del Concejo Municipal para sesionar. La turba insultó, golpeó e hizo huir a las autoridades, que se vieron obligadas a sesionar en otras instalaciones de la comuna, la Casona I. Fueron momentos de tensión antes y después de la sesión extraordinaria, que terminó con la elección de Israel Alcócer como presidente del Legislativo por la gestión 2025-2026 Los allegados al alcalde querían impedir que se lleve a cabo la sesión para la renovación de la nueva directiva. De hecho, UCS ha expulsado a Silvana Mucarzel y a Israel Alcócer del partido y exigen sus curules. Murcarzel denunció una serie de acciones judiciales y actos de hostigamiento orquestados presuntamente por el alcalde Fernández.

– Basura en Cochabamba: Temen brote epidémico y 4 enfermedades amenazan a la gente

Un brote epidémico se asoma a Cochabamba, debido a la acumulación de basura. Además, la ciudadanía corre el riesgo de padecer al menos cuatro enfermedades. El epidemiológo y docente Investigador de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), Yercín Mamani, informó que todos los depósitos de residuos de los establecimientos de salud están saturados. Desde el 21 de abril, por instrucción de Juzgado Agroambienal, ya no ingresa basura botadero de K’ara K’ara, por lo que hace dos semanas, los hospitales mantienen en sus depósitos los fluidos corporales, secreciones, sangre y otros restos biológicos de los pacientes. En el hospital Maternológico «Germán Urquidi», por ejemplo, se acumulando varias placentas que quedan tras los partos que atiende cada día. Si bien el personal de salud le está poniendo cal a estos restos biológicos, ese tratamiento no es suficiente.