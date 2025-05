Pese a ratificación del TCP, Evo insiste que está habilitado y dice que ya tiene partido para las elecciones

Luego de que el Tribunal Constitucional Plurinacional ratificó de que Evo Morales está inhabilitado para las elecciones generales, el exmandatario insistió en que está habilitado y aseguró que ya tiene un partido para los comicios

Horas después de que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ratificó de que el expresidente Evo Morales está inhabilitado para participar en las elecciones generales, el exmandatario insistió en que está habilitado y aseguró que ya tiene un partido para participar en los comicios generales de agosto próximo. Por ello, pidió a sus bases seguir con la elección de candidatos para la Asamblea Legislativa.

“(Quiero anunciar algo) importante este primero de mayo, no en detalle. Quiero decir al pueblo boliviano, ya tenemos un partido definido para ir a las elecciones… con seguridad, como siempre digo, no va a faltar un partido y una sigla. Por razones de seguridad para que no haya chantajes, nos callamos por ahora, quiero que me entiendan, que sigan eligiendo a sus candidatos y candidatas”, afirmó Morales en una entrevista en la radio Kausachun Coca.

“Ya está definido vamos a participar con una sigla… está garantizado, yo nunca miento al pueblo boliviano. Por supuesto, puedo equivocarme, nos equivocamos, pero mentir jamás, está garantizado evidentemente hay otras propuestas, soy sincero”, acotó el exmandatario.

Las declaraciones de Morales se dan luego de que ayer, el TCP ratificó la validez del fallo que prohíbe la reelección presidencial continua o discontinua por más de una vez en Bolivia. El decano del TCP, Yván Espada, afirmó que las acusaciones de un presunto chantaje institucional carecen de fundamento y negó que exista presión alguna del alto tribunal al Órgano Legislativo.

Espada subrayó que fue este Tribunal el que emitió la Sentencia Constitucional 1010/2023 y el Auto Constitucional 0083/2024, resoluciones que establecen con claridad los límites al número de mandatos presidenciales que puede ejercer un ciudadano.

El fallo, emitido en noviembre pasado por la Sala Cuarta del TCP, establece que no existe un derecho absoluto a la reelección, continua o discontinua, para el cargo de Presidente. Espada también recordó que la decisión se basa en la opinión consultiva OC-28/21 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual concluyó que “la reelección presidencial indefinida es contraria a los principios de una democracia representativa”. En esa línea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su Informe 121/24 de inadmisibilidad, reconoció que Bolivia revirtió su jurisprudencia anterior al prohibir la reelección indefinida.

A pesar de esa aclaración, Morales insistió este jueves que está habilitado “legalmente” y que todo el pueblo boliviano lo sabe.

El 20 de febrero de este año, Morales había suscrito un acuerdo con el Frente Para la Victoria (FPV), para que él sea el candidato presidencial en las elecciones generales.

No obstante, este acuerdo fue roto por el presidente del FPV, Eliseo Rodríguez, por declaraciones del exmandatario, en sentido de que tenía otra sigla para participar en las elecciones generales.

