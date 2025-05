Piloto de avioneta desaparecida en Beni: «Nos mantuvimos con chivé; los caimanes y víboras nos rodeaban»

El piloto y cuatro pasajeros fueron rescatados tras estrellarse y sobrevivir casi dos días en condiciones extremas.

Fuente: DTV

El entorno no dio tregua: “Los mosquitos no nos dejaron dormir, los caimanes y las víboras nos rodeaban. Nos vigilaban toda la noche, pero no se acercaban por el olor a combustible”, recordó.