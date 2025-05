Problemas en el MAS: dirigentes denuncian ‘dedazo’ para imponer la candidatura de Deysi Choque

Los representantes campesinos del oriente afirman que en un ampliado efectuado el pasado 19 de abril se definió que Jerges Mercado y Rolando Cuéllar serán los primeros postulantes a senadores por Santa Cruz.

Un grupo de representantes campesinos del Movimiento al Socialismo (MAS) en Santa Cruz denunció este miércoles que algunos dirigentes intentan imponer candidaturas en ese departamento, en franco desconocimiento a las determinaciones tomadas por las bases del instrumento político en un ampliado efectuados el 19 de abril de este año; por ello, exigieron respeto a la decisión orgánica tomada en ese acto político.

En ese sentido, rechazó la imposición que se busca hacer desde la dirección del partido que intenta imponer ‘a dedazo’ a Deysi Choque como candidata a primera senadora de Santa Cruz cuando las bases del partido azul determinaron que los diputados Jerges Mercado y Rolando Cuéllar sean quienes encabecen las listas de los aspirantes a la Cámara Alta por el departamento oriental.

Los representantes campesinos reclaman que se respete su decisión orgánica.

“Resulta que ahora quieren manipular e imponer los candidatos a dedo sin respetar lo que se elige orgánicamente como se había quedado, tenemos la instructiva del compañero Grover (García), que dice que los candidatos tienen que ser elegidos a binomio y a diputados y senadores en ampliado, las bases tienen que decidir y no se está haciendo eso, son dirigentes que están queriendo a poner a dedo en el caso de la señora Deysi Choque”, afirmó.

El representante campesino señaló que Choque no tiene ni siquiera el respaldo de su federación regional campesina, por ello, su postulación viene de la mano de otra organización social; en consecuencia, alertaron a la Confederación Sindical Única de Trabajadores de Campesinos de Bolivia (CSUTCB) tomar cartas en el asunto ante la supuesta transgresión a la instructiva emanada por la Dirección Nacional del partido oficialista.

Rolando Cuéllar y Jerges Mercado

“No puede ser que se impongan candidatos a dedo entre siete u ocho personas y se muestra en este documento donde no hay las firmas como en el ampliado, por eso, pedimos respeto al ampliado y respeto a las bases, porque no vamos a tapar el sol con un dedo y exigimos respeto a nuestras bases y que se elija de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo, esa es la línea que ha lanzado el compañero Grover y estamos firmes con él, sabemos que a él también lo están presionando”, reclamó.

Por su parte, Puro Borja, vicepresidente de la Comisión Orgánica, corroboró las denuncias del dirigente cruceño y pidió respeto a la instrucción del presidente del MAS, Grover García, en sentido que los candidatos deben ser elegidos desde las bases partidarias y cuestionó a los representantes nacionales Lucio Quispe y Walter Cari por no revisar las carpetas que fueron enviadas de manera orgánica e imponer candidatos ‘ a dedo’ entre cuatro paredes.

El presidente del MAS, Grover García

“El compañero Jerges Mercado ha salido de un ampliado el compañero Rolando Cuéllar también ha salido de un ampliado, vamos a hacer respetar y no vamos a permitir los dedazos; pido a los nueve departamentos que no se presten al dedazo, que no se dejen engañar con estas personas que de años han venido haciéndolo, manipulando con dinero a los dirigentes, consiguiendo sellos, el respaldo. Queremos un candidato del Bloque Oriente, ya no estamos en tiempos de Evo donde se imponía el dedazo”, subrayó.