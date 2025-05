Prohíben los desnudos y transparencias en Cannes: Halle Berry fue obligada a cambiarse de ropa

Según han reportado las agencias de noticias, los organizadores del festival mencionaron de forma oficial y específica que “por motivos de decencia, la desnudez está prohibida en la alfombra roja, así como en cualquier otra área del festival”.

Aunque esto nunca fue permitido explicidamente, es la primera vez que el evento codifica esta advertencia en su reglamento.

La actualización del código de vestimenta ocurre luego de que —durante varias ediciones— la alfombra roja de Cannes se convirtiese en pasarela para looks provocativos y audaces.

Según la norma, los invitados que lleguen con prendas excesivamente reveladoras serán rechazados de la alfombra roja (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Celebridades como Bella Hadid, Irina Shayk y Heidi Klum desafiaron la moda conservadora con vestidos semitransparentes o de estilo “nude” que exponían su pecho o su silueta.

Hadid, en particular, ha sido protagonista de varios looks de impacto. En 2021, usó un vestido Schiaparelli con escote extremo adornado por un collar dorado en forma de pulmones. En cambio, en 2024, optó por una prenda de transparencias diseñada por Saint Laurent.

Halle Berry: “No voy a romper las reglas”

La nueva política tuvo un impacto inmediato incluso antes de que el festival comenzara. La actriz Halle Berry, miembro del jurado de esta edición, reveló que tuvo que cambiar su atuendo de última hora debido a las nuevas restricciones.

“Tengo un vestido increíble de Gupta que no puedo usar esta noche porque tiene una cola demasiado grande”, declaró en conferencia de prensa, según Variety. “No voy a romper las reglas. La parte de la desnudez también es probablemente algo bueno”, comentó.

Halle Berry tuvo que cambiar su look de gala a último momento por la nueva norma sobre colas largas (TRISTAN FEWINGS / POOL /EFE)

Las nuevas disposiciones también hacen énfasis en evitar atuendos tan voluminosos que dificulten la circulación por la alfombra o que compliquen la organización dentro del teatro. De acuerdo con el sitio de moda, WWD, se ha advertido que los equipos de bienvenida tendrán la obligación de negar el acceso a quien no cumpla estas normas.

Esta precisión trae a la memoria lo ocurrido el año pasado con la actriz dominicana Massiel Taveras. En el estreno de El Conde de Montecristo, Taveras fue apurada por personal de seguridad al portar un vestido con una enorme cola impresa con el rostro de Jesucristo, lo que generó tensión en la alfombra roja.

Cómo es el dress-code en Cannes

El riguroso protocolo de vestimenta de Cannes para invitados y celebridades ha sido cuestionado en ocasiones anteriores.

En 2015, el festival fue duramente criticado cuando varias mujeres fueron rechazadas por no llevar tacones al estreno de Carol, episodio conocido como el “flatgate”.

Kristen Stewart se quitó los tacones en el Festival de Cannes de 2018 (REUTERS/Eric Gaillard)

Tres años después, Kristen Stewart se quitó los zapatos en plena alfombra roja como forma de protesta. “Siento que ya no se puede pedir eso. Si no les pides a los hombres que usen tacones y vestidos, no puedes obligarme a mí tampoco”, dijo en ese entonces.

Como respuesta a la presión mediática, Cannes modificó su política sobre el calzado. Ahora, la guía oficial establece que se permite usar “zapatos y sandalias elegantes con o sin tacón”, pero se sigue excluyendo el uso de zapatillas deportivas.

Para las proyecciones nocturnas en el Grand Théâtre Lumière, que suelen ocurrir entre las 7 p.m. y las 10 p.m., el código de vestimenta sigue siendo el más formal: los asistentes deben portar trajes de etiqueta.

La nueva política busca alinearse con la ley francesa y preservar la imagen institucional del festival (REUTERS/Benoit Tessier)

El festival especifica que se aceptan “vestidos largos y esmoquin”, aunque hay una leve flexibilidad dentro de estos márgenes.

Las mujeres pueden optar por un vestido negro corto, un conjunto de pantalón oscuro con blusa elegante o un traje de cóctel, mientras que los hombres pueden usar un traje negro o azul marino con corbata o moño oscuros.