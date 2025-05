¿Puede la acumulación de RIN mejorar el tipo de cambio paralelo?, la explicación de Pablo Cachaga

El economista explicó que el tema climatológico fue un factor para el incremento de los precios de los productos.

eju.tv /Video: La Hora Pico

Santa Cruz.- Las Reservas Internacionales Netas (RIN) alcanzaron los $us 2.618 millones, un incremento de $us 642 millones respecto al cierre de 2024, cuando se registraban $us 1.976 millones. Este repunte ha sido calificado por el subgerente de Análisis Económico y Desarrollo del Banco Central de Bolivia (BCB), Pablo Cachaga, como un indicador clave de estabilidad y certidumbre para la economía nacional.

En una entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Jorge Robles y Ernesto Justiniano, Cachaga destacó que el crecimiento de las reservas puede ayudar a calmar las expectativas de la población respecto al tipo de cambio.

“El hecho de que se pueda acumular una mayor cantidad de reservas es un indicador importante. Implica que hay más divisas en la economía y, de alguna manera, eso puede influir en el tipo de cambio y reducir tensiones en el mercado paralelo”, explicó.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

En comparación con el primer cuatrimestre de 2024, cuando las RIN se situaban en $us 1.796 millones, el aumento actual representa casi mil millones de dólares adicionales, un crecimiento que el experto atribuye principalmente a la compra de oro por parte del Banco Central, además de otras medidas de política económica que han permitido el cumplimiento oportuno de pagos de deuda externa e importaciones clave como las de YPFB.

Cachaga también se refirió al comportamiento de la inflación en lo que va del año, reconociendo un aumento en los precios durante los primeros meses, especialmente debido a factores climáticos. “Después de casi 30 años hemos tenido uno de los periodos de lluvia más intensos, lo que ha provocado un problema de oferta en productos de la canasta básica”, señaló.

Sin embargo, subrayó que la inflación mostró una desaceleración en abril, con una variación mensual inferior al 1%, y proyectó que esta tendencia continuará en los próximos meses. “Esperamos que la inflación converja hacia el dato proyectado en el Presupuesto General del Estado (PGE), que es del 7,5%”, puntualizó.