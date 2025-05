“Puentes de paz”: Ronald MacLean hace un llamado a la reconciliación nacional

La narrativa invita a los bolivianos a reconocerse en su diversidad, a valorar la diferencia como una fortaleza y no como una amenaza. “Yo hice el primer puente de La Paz que unió dos barrios separados: los prósperos y los no prósperos. Luego concebí los teleféricos, que más adelante se construyeron», manifestó.

eju.tv / Video: Prensa Ronald MacLean

En un contexto de creciente polarización y el desgaste social, el exalcalde de La Paz y exministro boliviano Ronald MacLean Abaroa presenta “Puentes de paz”, un cortometraje documental que plantea un mensaje claro y profundo: Bolivia necesita reencontrarse. Afirma que lejos de ser el anuncio de una candidatura o una proclama partidaria para las elecciones generales del 17 de agosto de este año, sino que “Puentes de paz” es una reflexión personal e interpeladora sobre el momento crítico que atraviesa el país.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Este no es un video político, sino una invitación a dejar atrás la confrontación y comenzar a construir, juntos, un futuro más justo y fraterno”, enfatiza la exautoridad paceña, citado por una nota de prensa.

Dirigido por el documentalista británico-estadounidense Graham Townsley, nominado al Emmy por su trabajo con National Geographic y PBS, el cortometraje recorre desde los andes hasta la amazonía boliviana, muestra paisajes, rostros y momentos que reflejan tanto la belleza diversa del país como sus heridas abiertas por años de conflicto político, racial y cultural.

“Estamos en un momento muy difícil, necesitamos unirnos”, expresa MacLean en el video. “Lo que se está exacerbando son nuestras diferencias. Lo que tenemos que rescatar son nuestras similitudes, entendernos y parar la pelea para encontrar soluciones juntos”.

La narrativa invita a los bolivianos a reconocerse en su diversidad, a valorar la diferencia como una fortaleza y no como una amenaza. “Yo hice el primer puente de La Paz que unió dos barrios separados: los prósperos y los no prósperos. Luego concebí los teleféricos, que más adelante se construyeron. Siempre he creído en unir, no dividir”, recuerda MacLean.

Para Linithd Aparicio Blackburns, productora del proyecto, el cortometraje es “una memoria audiovisual humana que retrata el llamado urgente a la unidad en un país marcado por su riqueza multicultural y también por sus divisiones”. Añade que la obra busca “invitar a imaginar una Bolivia donde las diferencias no dividan, sino que fortalezcan una identidad compartida, tejida con inclusión, propósito y voluntad de sanar”.

“Puentes de paz” es, en esencia, un llamado a reconstruir el tejido social boliviano. Una invitación a dejar de lado el rencor, reencontrarse como hermanos y avanzar con esperanza. “Yo quisiera ser recordado como un constructor, un reformador. Bolivia necesita una candidatura de unión, de puente, de conciliación. Y en la medida que la nueva gente absorba esa misión, Bolivia tiene esperanza”, concluyó MacLean en el cortometraje.

El video completo, de libre acceso y uso, ya está disponible y busca abrir un espacio de reflexión necesario en el debate ciudadano rumbo a las próximas elecciones presidenciales.