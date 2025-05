“Que aparezcan el dueño y su yerno”: Madre de víctima de doble asesinato en El Quior exige justicia

Charles Muñoz Flores

Con dolor y rabia, Julia Escalante exige justicia por el asesinato de su hijo, Daniel León Escalante, de 28 años, quien fue hallado sin vida junto a su pareja, ambos con múltiples impactos de bala. El crimen ocurrió en la zona de El Quior y ha conmocionado a la comunidad.

Según relató la madre del joven, Daniel vivía desde hace dos años con su pareja, identificada como “María Estrella”. Días antes del crimen, ambos habrían tenido una fuerte discusión con el dueño de la casa donde residían, un hombre mayor con el que, según Julia, su hijo ya había tenido varios conflictos previos.

“Pido justicia por mi hijo, no sabía que me lo habían matado… tampoco sabía dónde vivía”, declaró Julia entre lágrimas. Además, señaló directamente al entorno del propietario de la vivienda: “Quiero que aparezca el dueño de la casa y su yerno que es policía. El domingo fueron a decirle que no querían verlo ahí y se llevaron su cama, su sillón”.

Julia relató que fue recién el miércoles que se enteró del asesinato, luego de que su hijo fuera a buscarla. “El día martes mi hijo vino a buscarme, pero yo no estaba, la atendió mi hermana. Al día siguiente, apareció muerto”, relató.

La mujer asegura que su hijo pedía auxilio. “Dicen que él salió hasta afuera pidiendo ayuda… después solo se escuchaban sus quejidos. A ella también la hirieron, se defendió”, expresó.

Sobre el conflicto previo al crimen, Julia añadió: “Me dijeron que el domingo hubo una discusión. Mi hijo estaba un poco mareado. Él siempre me decía que ese señor era malo”.

El caso está siendo investigado, pero hasta el momento no se han identificado públicamente a los sospechosos ni se ha confirmado si el yerno del dueño de casa, quien presuntamente es miembro de la Policía, está involucrado.

La familia de Daniel clama por justicia y por una investigación transparente. “¿Cómo van a quitar la vida así?”, concluyó la madre.