«¡Qué tal descaro!»: Dina Boluarte enfrenta fuertes críticas por intento de aumentar su sueldo a más de 35 mil soles

Políticos y analistas dentro y fuera de redes sociales calificaron la solicitud de la presidenta del Perú como “frivolidad”, “burla” y “abuso” en un contexto de baja aprobación y crisis social en el país: “Ya nadie le tiene respeto”.

La presidenta de la República, Dina Boluarte, ha desatado un torrente de críticas dentro y fuera de redes sociales luego de que trascendiera que busca un aumento salarial del 125%. De ser aprobado, su sueldo pasaría de S/ 16.000 a más de S/ 35.000 mensuales, lo que generó el rechazo de diversos políticos y analistas, que calificaron su solicitud como una “burla” en un contexto de baja aprobación y crisis social.

Según una investigación de Panorama, el pedido de aumento provino del primer ministro Gustavo Adrianzén, quien ya cuenta con un informe favorable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El estudio, que considera los salarios presidenciales en la región, sugiere que la presidenta debe recibir dicha compensación económica, destacando que el aumento sería coherente con el contexto internacional.

Rechazo político y social

El intento de aumento salarial no ha pasado desapercibido y ha generado severas críticas por parte de figuras políticas y analistas. La cuenta oficial del Partido Morado se pronunció ante lo que considera un acto desafiante de la mandataria: “¡Qué tal descaro! Asesinan a nuestros compatriotas mientras la señora se la pasa viendo novelas y haciéndose cirugías estéticas. ¡Y ahora esto! Ya sabemos que este Congreso juega en pared con el Ejecutivo, pero si no se van, nos aseguraremos de que no vuelvan y paguen sus culpas”.

El político y analista político Jeffrey Radzinsky expresó en su cuenta oficial de X, antes Twitter: «He conocido políticos torpes y frívolos, pero lo de #Boluarte es un -patético- caso de estudio. Entre los Rolex, las cirugías estéticas y los pretendidos aumentos de sueldo, mientras su aprobación no llega a 5% y la violencia criminal se multiplica.

La exministra de Desarrollo e Inclusión Social y exdirectora de Essalud, Fiorella Molinelli, también reaccionó a la noticia, afirmando: “La misma que dijo que un menú costaba S/ 10 ahora quiere cobrar más de S/ 35 mil mensuales. En un país con más del 30% de pobreza, esta propuesta es una burla y una provocación. No hay resultados, no hay reforma, no hay liderazgo. Solo abusos y privilegios”.

El periodista Augusto Álvarez Rodrich también se mostró desconcertado ante la propuesta, afirmando: “¿Está loca esta señora? ¿O ya se cansó y quiere dar motivos para que la vaquen?”. Además, el politólogo Christian Rojas Suárez calificó la solicitud como “una burla al país”: “Esto ya no solo es una burla al país, es hasta idiota. Quién con 0 legitimidad, la mayor desaprobación posible y la calle en contra, podría pedir que el dupliquen el sueldo. El congreso la ha empoderado tanto que la señora cree que puede hacer lo que quiera!”

La congresista Patricia Chirinos también usó su cuenta oficial de X (antes Twitter) para dar sus críticas: “Según el gran análisis político y social de la señora Boluarte, ella merece subirse el sueldo. Con ese mismo análisis pretende luchar contra la inseguridad. No conseguirá nada. Ya nadie le tiene respeto.”

Finalmente, el analista político Guillermo Flores Borda fue igualmente crítico:» Dina Boluarte es una de las políticas más frívolas que hemos tenido la desgracia de tener como país. Todo el dinero y cirugías que hoy acumula no le servirán de nada cuando se esté pudriendo en la cárcel.»

Dina Boluarte, la impopular

El 68.1% de los peruanos desaprueba la gestión de Boluarte, con un alarmante 46.6% calificando su desempeño como «muy malo». Solo un 15.7% la considera «buena». (composición: Infobae / Andina)

La presidenta Dina Boluarte enfrenta una profunda crisis de legitimidad, con una desaprobación que alcanza el 89,5 % a nivel nacional, según los resultados de una encuesta urbana y rural de CPI, publicados en noviembre del 2024. El rechazo abrumador refleja un descontento generalizado en la ciudadanía hacia su gestión, marcada por conflictos sociales, tensiones políticas y falta de soluciones a problemas estructurales.

El 28 de abril, el MEF respondió a la solicitud de la Secretaría General de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), señalando que la remuneración de Boluarte estaría en línea con las comparaciones salariales a nivel regional y sería justificada por la “responsabilidad” y “competitividad” del cargo, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el informe.

Actualmente, Boluarte percibe S/ 16.000 mensuales, un monto que, según el informe, coloca a su sueldo por debajo de otros altos funcionarios del gobierno, como los titulares de organismos autónomos, cuyos salarios rondan los S/ 25.000 a S/ 35.017 mensuales.