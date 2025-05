Ratifican bloqueo indefinido en Yapacaní desde este lunes

La medida comenzará este lunes 12 de mayo, a las 7:00, sobre el puente del río Yapacaní.

Silvana Cuéllar

Fuente: Red UNO

El bloqueo indefinido de la carretera que une los departamentos de Santa Cruz y Cochabamba fue ratificado por los transportistas de Yapacaní, quienes anunciaron que la medida de presión comenzará este lunes 12 de mayo, a partir de las 7:00 de la mañana, en el sector del puente sobre el río Yapacaní.

La protesta cuenta con el respaldo de al menos 14 instituciones del municipio, que reclaman la reparación de las vías y la instalación de un surtidor de combustible, debido a las constantes dificultades que enfrentan los transportistas para abastecerse en la zona.

Uno de los dirigentes explicó que la decisión fue tomada tras la ausencia de YPFB en las reuniones previas con los sectores movilizados. “Bloqueo va nomás porque YPFB no se ha hecho presente y seguramente es porque no hay resultados positivos. Esto no lo estamos haciendo en chiste”, afirmó.

La protesta podría generar importantes perjuicios logísticos y económicos si no se atienden las demandas en las próximas horas. Mientras tanto, los transportistas piden comprensión a la población y reiteran que su intención es lograr soluciones estructurales para el municipio.

