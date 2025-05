Reunión por circunscripción no llega a un acuerdo y el bloqueo se mantiene en Pailón

Fuente: Unitel

Este viernes se llevó adelante una reunión entre la comisión de autoridades de Pailón que llegaron a la capital cruceña para tratar con vocales del Tribunal Electoral Departamental (TED) su pedido de cambio de circunscripción.

Al final, y después de la explicación y argumentación de los vocales, se señaló a los pobladores que es “inviable” dar curso a la exigencia en el entendido de que se cumplieron los plazos y la decisión no depende de ellos.

En ese contexto, Miguel Callejas, vicepresidente del TED, manifestó que habían socializado la modificación de la nueva cartografía, que fue presentada por el Órgano Electoral, y que coloca a Pailón en la C-53 y ya no en la C-54, donde estaban antes.

Al no obtener la respuesta esperada, el alcalde municipal Agapito Castro y los pobladores que llegaron al TED manifisteron que no levantarán el bloqueo que este viernes cumple su cuarto día y que no se dará ningún cuarto intermedio.

Ellos niegan que se hubiera hecho una socialización de la modificación de la cartografía, por lo que exigen reunirse con el TSE para tratar la modificación y volver a la C-54, caso contrario mantendrán cortada la ruta Bioceánica y las vías del tren, que son usadas para el traslado de mercadería.