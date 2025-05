Ruth Nina en 2019 pidió la renuncia de Evo, ahora es su aliado y busca inscribirlo como candidato de Pan-Bol

La posición de Ruth Nina, del Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol), sobre Evo Morales dio un giro de 360 grados desde 2019. Esa vez pidió su renuncia a la presidencia, pero ahora busca inscribirlo como candidato presidencial por su partido político.

En 2019, cuando el país vivió otra de sus crisis políticas, Nina salió al frente para exigir la renuncia de Morales. “La familia policial no va a claudicar, vamos a estar hasta el final, hasta que se vaya Evo Morales. Si él quiere correr sangre, sangre va a correr”, amenazó esa vez.

En su condición de candidata a la presidencia planteó convertir el Museo de Orinoca en una cárcel. El denominado “Museo de la Revolución Democrática y Cultural” fue inaugurado el 2 de febrero de 2017, tuvo un costo en la construcción de casi Bs 50 millones.

En ese espacio se exhibía incluso objetos personales de Morales, obsequios que había recibido durante la jefatura del Estado; además, algunos objetos de la cultura boliviana. La obra fue cuestionada por considerarse un “derroche” de recursos para un museo inviable.

Asimismo, Nina consideraba a la dirigencia del Movimiento al Socialismo (MAS) que en esa época era liderada por Evo Morales, como una “cúpula” y la nueva burguesía, los nuevos millonarios pisotearon a la democracia, y la dignidad de los bolivianos”.

Sin embargo, ahora Nina aparece como una de las principales defensoras de la candidatura de Morales a la presidencia por esa organización política. Es más, advirtió que, si no se registra a los candidatos, “el TSE va a arder, no vamos a permitir que violen nuestros derechos”.

Sobre la preclusión: si el TSE no ha respetado ¿por qué se tendría que respetar ahora?

Nina exige que el Tribunal Supremo Electoral inscriba su sigla, por tanto a sus candidatos de Pan-Bol, organización política que tiene una alianza con Evo Morales. En su criterio, todavía están a tiempo porque en junio recién se conocerán las listas oficiales. Sin embargo, el organismo electoral cerró la fase de inscripción, por tanto, de acuerdo al calendario electoral están en la etapa de revisión de la documentación de los más de 3.000 candidatos.

El TSE explicó que el Constitucional no ordenó la inscripción de Pan-Bol, dijo que se aplica el principio de preclusión, es decir que no se puede retrotraer esa actividad. “El principio de preclusión no han respetado, si ellos no han respetado ¿por qué ahora se tendría que respetar?” cuestionó la política.

Defendió que no es responsabilidad de su organización política el no haber podido inscribir su sigla ni a sus candidatos, sino del TSE por cancelar su personería jurídica de manera “ilegal”, sin tomar en cuenta la documentación y el testigo que presentaron. “Ahora sí hablan de preclusión”, cuestionó Nina.

Señaló que los vocales del TSE están incurriendo de manera sistemática en una serie de violaciones a los derechos de Pan-Bol y a los seguidores de Morales aglutinados en torno a su organización Evo Pueblo que todavía no tiene personería jurídica.

“Cuando la masa se levanta no podemos parar, el TSE se está jugando con más de 4 millones que se van a levantar para hacer respetar sus derechos al voto. “(El TSE está jugando con fuego)”, advirtió.

