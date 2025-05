Santa Cruz: Paciente denuncia abuso sexual de enfermero en una clínica privada

El acusado, que se encuentra prófugo, habría aprovechado que la víctima estaba bajo el efecto de un medicamento; la Fiscalía ya abrió una investigación penal.

Un joven internado en una clínica privada por una lesión en la pierna denunció haber sido víctima de abuso sexual por parte de un enfermero, quien actualmente se encuentra prófugo. El hecho ocurrió mientras el paciente estaba bajo los efectos de un medicamento administrado por el acusado.

“Me dijo que estaba bien, luego me duermo, y ya fue cuando lo pillo en el acto. Entonces le digo: ¿qué es lo que tienes, qué es lo que te pasa? Y entonces él me mira y me dice que no lo vaya a reportar. Tal vez me puso algún medicamento para doparme”, relató la víctima a la Red Uno, describiendo lo ocurrido en el momento en que despertó y confrontó al enfermero.

Tras recibir el alta médica, el joven acudió de inmediato a la Estación Policial Integral (EPI) 5 en la zona de la Villa, Santa Cruz de la Sierra, para formalizar la denuncia. El caso fue remitido a la Fiscalía, que ya inició una investigación penal para esclarecer los hechos y dar con el paradero del presunto agresor.

Desde la administración de la clínica señalaron que, al tener conocimiento de la denuncia, el enfermero fue apartado de sus funciones de forma inmediata. Además, indicaron que están colaborando con las autoridades en todas las diligencias requeridas.

Mientras tanto, la Policía continúa con la búsqueda del acusado, y la víctima exige justicia, pidiendo también que se investigue si existen otros pacientes que pudieron haber sufrido situaciones similares.