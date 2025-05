Serecí lamenta la poca afluencia en los centros de empadronamiento y recuerda que en cinco días se cierra esa actividad

La directora departamental de La Paz instó a la población que debe registrarse a no esperar los últimos días para cumplir con su obligación de participar en las elecciones nacionales

A los centros de empadronamiento de todo el país no llega la cantidad de personas que proyectó el Tribunal Supremo Electoral (TSE) antes de lanzar esa actividad masiva, que tiene la finalidad de que jóvenes que cumplan 18 años hasta el 17 de agosto, día de las elecciones nacionales, así como las personas que cambiaron de domicilio, se presenten para registrarse en el Padrón Electoral y participen en los comicios en los que se elegirá al presidente y vicepresidente que dirigirán el destino de la nación entre 2025 y 2030.

Las diferentes oficinas del Servicio de Registro Cívico (Serecí) revelaron que hay ausentismo de personas en los diferentes puntos de empadronamiento dispuestos por esa institución dependiente del TSE, pese a que, para el registro biométrico electoral se habilitaron megacentros con la finalidad de una concurrencia masiva de personas en edad de votar, además de la implementación de brigadas móviles y la ampliación de la atención entre las 08:00 y las 23:00, todos los días, incluidos sábado, domingos y feriados.

La directora del Serecí La Paz, Ángela Gómez Viscarra, recordó que el 18 de abril de este año inició el empadronamiento masivo, actividad once del Calendario Electoral, el cual concluye el próximo miércoles 7 de mayo, vale decir que ingresó en la recta final; sin embargo, reconoció que existe poca afluencia de personas para registrarse por primera vez, o marcar su cambio de domicilio, por ello, invitó a las personas a no esperar los últimos días para poder inscribirse.

“Corresponde que se puedan empadronar todos los jóvenes mayores de 18 años que no se hayan empadronado y por primera vez van a ser insertos en el sistema biométrico y también todos esos jóvenes que van a cumplir 18 años al día de las elecciones, aún falta que se empadronen, estamos a la espera de que pasen por los centros, el trámite apenas toma cinco minutos, solamente se necesita la cédula de identidad y dar datos exactos del domicilio, zona, calle, número de la casa, para que sea más ágil el empadronamiento”, exhortó.

Otro de los trámites que pueden hacer las personas es la actualización de datos, sobre todo por nombres incorrectos, cambio de estado civil y otros que tienen que ver con su identidad; en cuanto a los inhabilitados por no haber votado en las pasadas elecciones, estos deben acudir en primera instancia a las oficinas del Tribunal Electoral Departamental (TED) para informarse sobre su situación, porque cada caso es evaluado de manera particular.

“Existen dos causales (para la inhabilitación), las legales que son aquellas que se deben a que el ciudadano no ha cumplido su obligación de emitir su voto en dos elecciones consecutivas, si solamente no votó en una no es inhabilitado; la otra causal es cuando ha sido elegido jurado electoral y no ha cumplido su obligación de participar en la elección, entonces, en ese caso también se lo inhabilita, pero los casos son particulares y deben ser vistos caso por caso”, apuntó.

Posteriormente, se habilitará una etapa de reclamación en la que los ciudadanos podrán presentar sus respectivos descargos para revertir la inhabilitación que pese sobre ellos. “Convoca a la gente a que pueda apersonarse en los diferentes megacentros, aún estamos a tiempo, estamos a cinco días, no esperemos el último día a objeto de evitar las filas y las aglomeraciones, estamos esperando a toda la población de 08:00 a 23:00”, finalizó.